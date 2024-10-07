США варто задуматися: Китай успішно випробував терагерцовий зв'язок на великій відстані

Під час експерименту китайські вчені успішно транслювали відео в HD якості на відстань 1,2 кілометра.

Related video

Експериментальна група під керівництвом Обсерваторії Пурпурової гори (PMO) Китайської академії наук (CAS) успішно завершила новаторський експеримент із бездротового терагерцового зв'язку, передавши відеосигнали високої чіткості (HD) на велику відстань. Про це пише Interesting Engineering.

Дослідження проходило на астрономічній спостережній базі субміліметрового діапазону, розташованій на висоті понад 4000 метрів на плато Цинхай-Сизан. Під час експерименту вченим "вперше у світі" вдалося успішно передати HD-відео на 1,2 кілометра, використовуючи технологію бездротового зв'язку в терагерцовому діапазоні.

Як зазначають у виданні, терагерцові хвилі займають частину електромагнітного спектра між мікрохвилями та оптичними інфрачервоними частотами, з довжиною хвиль від 3000 до 30 мікрометрів. Технологія забезпечує набагато ширшу смугу пропускання, ніж наявні системи зв'язку, що дає змогу значно збільшити швидкість передавання даних.

"Наприклад, якщо ми розглядаємо мікрохвильовий зв'язок як двосмугову дорогу, то терагерцовий зв'язок, завдяки своїм ширшим і багатшим спектральним ресурсам, подібний до розширення цієї дороги до шести або восьми смуг", — пояснив представник обсерваторії Пурпурової гори Китайської академії наук Лі Цзін.

Повідомляється, що досягнення китайських учених особливо примітне через використання надпровідних терагерцових приймачів. Команда вперше застосувала їх у системах бездротового зв'язку великої дальності. Сигнали передавалися з надзвичайно низькою потужністю всього в 10 мікроват. Для порівняння, це приблизно одна мільйонна частина вихідної потужності звичайної базової станції мобільного телефону.

Попри слабкий сигнал, дослідникам вдалося передати відео високої чіткості. У виданні підкреслили, що завдяки високій чутливості технологія має великий потенціал для майбутнього бездротового зв'язку. Зокрема, йдеться про розвиток 6G, передачу відео в реальному часі, передачу даних із високою пропускною спроможністю та космічний зв'язок.

Важливо

Українці можуть залишитися без стабільного мобільного зв'язку взимку: у чому причина

"Значущість технології надпровідного виявлення, яку ми використовували цього разу, полягає в її високій чутливості. Це як мати більш продуктивні автомобілі на цій ширшій дорозі, практично без втрат енергії, що дає змогу сигналам поширюватися набагато далі", — наголосив Лі Цзін.

При цьому у виданні зазначають, що для широкого поширення цієї технології потрібно розв'язати деякі проблеми. Насамперед ідеться про зменшення розміру і вартості виробництва терагерцових пристроїв.

Нагадаємо, Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) анонсувало програму "Розгортання і виявлення підозрілих мереж" (PWND2), яка має допомогти громадянам авторитарних країн безпечно обмінюватися повідомленнями в умовах цензури.

Також повідомлялося, що японська компанія AGC у співпраці з NTT Docomo розробила нову скляну антену WAVEAntenna, яка може перетворити скляні вікна на базові станції для підключення 5G.