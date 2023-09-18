Ученые придумали, как сделать процессоры еще быстрее: помогут свет и нанопровода

По мнению ученых, миниатюрные датчики света могут ускорить передачу данных лучше электричества.

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Ученые хотят создать особые микросветодиоды на основе нанопроводов с "квантовыми ямами", которые помогут быстрее передавать сигналы современных мощных процессоров, используя свет, а не электричество. Об этом пишет портал SciTechDaily.

В своей работе, опубликованной в журнале Opto-Electronic Science, исследователи предложили использовать встроенные в кристалл нанофотонные системы для решения проблем, ограничивающих традиционные электрические сети. Передавая данные с помощью света, они должны увеличить пропускную способность и скорость работы процессоров.

Поскольку количество ядер в процессоре продолжает расти, растет и сложность их соединения. Традиционные электрические сети не справляются со своими задачами из-за задержек, ограниченной пропускной способности и высокого энергопотребления. Исследователи уже давно ищут лучшую альтернативу, и встроенные нанофотонные системы стали многообещающей заменой традиционным электрическим сетям.

Ключом к внутрикристальным оптическим сетям являются миниатюрные источники света, такие как микро-/нано-лазеры или светоизлучающие диоды (СИД). Однако большинство разработок в области микро-/нано-светодиодов основаны на системах материалов из нитрида III видимого диапазона волн.

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Ученые научились выращивать нанопроволоки In(Ga)As(P)/InP для миниатюрных светодиодов и лазеров в телекоммуникационном диапазоне длин волн, а затем создавать из них матрицы высокоскоростные микро-светодиодные матрицы с "квантовыми ямами" — это область пространства, которая ограничивает возможность движения частиц с трех до двух измерений. Как считают авторы, такая технология поможет внедрить многоволновые источники света на одном чипе и обеспечить несколько "входов" и "выходов" для сигналов, переносящих информацию. Это должно повысить пропускную способность передачи данных в системах оптической связи следующего поколения.

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