У США розробили "розумні" волокна для одягу, які стежитимуть за вашим здоров'ям

Пристрій складається з безлічі силіконових чіпів, які збирають дані про стан людського тіла за допомогою штучного інтелекту.

Співробітники Массачусетського технологічного університету (США) створили перші програмовані цифрові волокна із сенсорами.

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Автори розкрили деталі проекту на сайті MIT News.

Волокна можуть зчитувати, аналізувати й зберігати інформацію про життєдіяльність людини в цифровому форматі. Зокрема, спеціальні сенсори зчитують температуру тіла, а алгоритми штучного інтелекту визначають, чим користувач займається з точністю до 96%.

Інженери помістили всередину волокна сотні квадратних силіконових мікрочіпів, з'єднаних електричними сигналами. Усередині кожного з них може зберігатися значна кількість інформації. Так, творцям вдалося завантажити короткий кольоровий фільм "вагою" 767 кілобіт і музичний файл 0,48 мегабайтів.

При цьому волокно настільки тонке, що його можна легко протягнути в голку і вшити в сорочку, а власник речі навіть нічого не помітить. Такий одяг можна прати до 10 разів, перш ніж пристрій вийде з ладу.

У майбутньому система також зможе помічати відхилення і попереджати користувачів про небезпечні зміни в стані здоров'я, такі як прискорений пульс або уповільнення дихання. Як припускають вчені, ця технологія дозволить дізнатися раніше невідомі таємниці про людський організм.

"Цей тип тканини може надати кількісні та якісні відкриті дані для отримання нових моделей тіла, про які ми не знали раніше", — розповів аспірант MIT Габріель Локе.

Поки роботою волокон керує невеликий зовнішній пристрій, але розробники збираються створити новий чіп, який слугує мініатюрним контролером для всіх інших. Зазначається, що проект ведеться за підтримки армії США.

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