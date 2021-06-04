В США разработали "умные" волокна для одежды, которая будет следить за вашим здоровьем

Устройство состоит из множества силиконовых чипов, собирающих данные о состоянии человеческого тела при помощи искусственного интеллекта.

Сотрудники Массачусетского технологического университета (США) создали первые программируемые цифровые волокна с сенсорами.

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Авторы раскрыли детали проекта на сайте MIT News.

Волокна могут считывать, анализировать и сохранять информацию о жизнедеятельности человека в цифровом формате. В частности, специальные сенсоры считывают температуру тела, а алгоритмы искусственного интеллекта определяют, чем занимается пользователь с точностью до 96%.

Инженеры поместили внутрь волокна сотни квадратных силиконовых микрочипов, соединенных электрическими сигналами. Внутри каждого из них может храниться значительное количество информации. Так, создателям удалось загрузить короткий цветной фильм "весом" в 767 килобит и музыкальный файл в 0,48 мегабайта.

При этом волокно настолько тонкое, что его можно без труда продеть в иглу и вшить в рубашку, а владелец вещи даже ничего не заметит. Такую одежду можно стирать до 10 раз, прежде чем устройство выйдет из строя.

В будущем система также сможет замечать отклонения и предупреждать пользователей об опасных изменениях в состоянии здоровья, таких как учащенный пульс или замедление дыхания. Как предполагают ученые, эта технология позволит узнать ранее неизвестные тайны о человеческом организме.

"Этот тип ткани может предоставить количественные и качественные открытые данные для извлечения новых моделей тела, о которых мы не знали раньше", — рассказал аспирант MIT Габриэль Локе.

Пока работой волокон управляет небольшое внешнее устройство, но разработчики собираются создать новый чип, который послужит миниатюрным контроллером для всех остальных. Отмечается, что проект ведется при поддержке армии США.

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