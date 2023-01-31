Дроны "Шахед" не будут угрожать Украине в ближайшие дни: в чем причина

Но российские оккупанты разрабатывают новую тактику по обходу наших ПВО, заявляет Наталья Гуменюк.

Related video

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк сообщила, что в ближайшее время украинцы могут не бояться иранских атак дронов-камикадзе Шахед. Такое заявление она сделала в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает радио НВ.

По словам Гуменюк, главная причина заключается в плохих погодних условиях для запуска беспилотников. Дело в том, что порывистый ветер, который сейчас наблюдается над территорией нашей страны, не позволяет оккупантам успешно запускать и использовать эти дроны-камикадзе.

Однако, глава пресс-центра призывает людей не расслабляться и следить за сигналами воздушной тревоги, т.к. ночью ветер ночами может затихать и тога российский агрессор снова может начать атаки Шахедами.

По словам Гуменюк, российская армия пытается разработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО. Для этого, например, россияне активизируют воздушную разведку отвлекая наше ПВО, а потом запускают массовую атаку боевыми дронами.

"Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая выросла до 75-80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Шахеды используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты", — заявила Наталья Гуменюк.

Ранее Фокус писал, что ВСУ сбили редкий российский дрон Supercam и рассказал, как они помогают оккупантам.