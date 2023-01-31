Ученые добились передачи радиосигналов почти без затрат энергии: как это удалось (видео)

При этом исследователи даже не нарушили второй закон термодинамики.

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Согласно второму закону термодинамики любой процесс передачи энергии (в том числе и в радиоволнах) сопряжен с ее затратами. То есть, по сути, невозможно создать "вечный двигатель" потому что без затрат энергии он не может ее вырабатывать. Но, как пишет Hackster, ученым из Стэнфорда удалось создать технологию передачи данных, которая на приемнике практически не задействует энергию.

Они выяснили, что в случае приема-передачи радиоволн энергия не обязательно должна исходить от передатчика. Во многих случаях, например, когда передатчики должны быть небольшими и портативными, можно уменьшить или исключить их энергопотребление за счет технологии обратного рассеяния.

В этом случае единственная мощность, необходимая для передатчика, используется для транзистора. Поскольку передатчик потребляет очень мало энергии (достаточно только для переключения транзистора), ему не нужны громоздкие батареи. Задумка состоит в том, что источник сигнала обладает более высокой температурой, чем антенна, так что при замыкании цепи в ней начнет течь ток из-за разницы температур.

[ + – ] При замыкании цепи в ней начнет течь ток из-за разницы температур

Это делает новую технологию идеальной для медицинских имплантатов и других устройств, которые нельзя часто заряжать. Приемнику требуется много энергии, но это может быть базовая станция, подключенная к электросети, или большая батарея. Эта новая технология менее сложна, чем системы обратного рассеяния, что может сделать ее более доступной и практичной в некоторых ситуациях.

[ + – ] Пример работы передачи радиоволн почти без затрат энергии

Ранее Фокус писал, что в Великобритании дроны будут раздавать 5G-интернет, и рассказал, как работает эта технология.