Вчені домоглися передачі радіосигналів майже без витрат енергії: як це вдалося (відео)

У цьому дослідники навіть порушили другий закон термодинаміки.

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Згідно з другим законом термодинаміки будь-який процес передачі енергії (зокрема і в радіохвилях) пов'язаний з її витратами. Тобто, по суті, неможливо створити "вічний двигун", бо без витрат енергії він не може її виробляти. Але, як пише Hackster, вченим зі Стенфорда вдалося створити технологію передачі даних, яка на приймачі практично не задіє енергію.

Вони з'ясували, що у разі прийому-передачі радіохвиль енергія не обов'язково має виходити від передавача. У багатьох випадках, наприклад, коли передавачі мають бути невеликими та портативними, можна зменшити або виключити їхнє енергоспоживання шляхом технології зворотного розсіювання.

І тут єдина потужність, необхідна для передавача, використовується для транзистора. Оскільки передавач споживає дуже мало енергії (достатньо лише для перемикання транзистора), йому не потрібні громіздкі батареї. Задумка полягає в тому, що джерело сигналу має вищу температуру, ніж антена, так що під час замикання ланцюга в ній почне текти струм через різницю температур.

[ + – ] Під час замикання ланцюга в ньому почне текти струм через різницю температур

Це робить нову технологію ідеальною для медичних імплантатів та інших пристроїв, які часто не можна заряджати. Приймачу потрібно багато енергії, але це може бути базова станція, підключена до електромережі, або велика батарея. Ця нова технологія менш складна, ніж системи зворотного розсіювання, що може зробити її доступнішою і практичнішою в деяких ситуаціях.

[ + – ] Приклад роботи передачі радіохвиль майже без витрат енергії

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії дрони будуть роздавати 5G-інтернет, і розповів, як працює ця технологія.