Военно-врачебные комиссии оцифруют: что известно на данный момент

К трансформации ВЛК подключат Министерства и Общественные организации.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и ветеран Маси Найем сообщили в Facebook о начале трансформации военно-врачебных комиссий. По их словам, трансформация и цифровизация затронет автоматизацию процессов, электронный документооборот и уменьшит влияние бюрократии на работу структуры.

Трансформацией займется сразу несколько ведомств: Минцифры, Минобороны, Минздравоохранения и Министерство ветеранов. Туда же подключат и общественные организации, в частности ГО Маси Найема и Любови Галан (Frontline.Care).

Одна из главных проблем ВЛК на сегодня, как отмечает глава Минцифры Федров, — бюрократический квест документооборота. "Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой квест нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу" , — пишет Facebook глава Минцифры.

По мнению Михаила Федорова, электронный документооборот и автоматизация процессов должны кардинально решить эту проблему. В результате будет упрощен обмен документами в военных учреждениях, что избавит бойцов от бумажной волокиты и необходимости обходить массу кабинетов.

Реформа ожидает и сами ВЛК. Помещения оборудуют всем необходимым для достойного приема и обслуживания украинских военных: наладят достойный сервис, обеспечат безбарьерность помещений и введут вежливый персонал.

Когда произойдет такая крайне необходимая трансформация ВЛК пока не известно.

Ранее Фокус рассказывал, с какими трудностями приходится сталкиваться раненным бойцам, которым необходимо пройти комиссию в ВЛК.