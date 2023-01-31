Військово-лікарські комісії оцифрують: що відомо зараз

До трансформації ВЛК підключать Міністерства та Громадські організації.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та ветеран Масі Найєм повідомили у Facebook про початок трансформації військово-лікарських комісій. За їхніми словами, трансформація та цифровізація торкнеться автоматизації процесів, електронного документообігу та зменшить вплив бюрократії на роботу структури.

Трансформацією займеться одразу кілька відомств: Мінцифри, Міноборони, МОЗ та Міністерство ветеранів. Туди ж підключать і громадські організації, зокрема ГО Масі Найєма та Любові Галан (Frontline.Care).

Однією з головних проблем ВЛК на сьогодні, як зазначає глава Мінцифри Федоров, є бюрократичний квест документообігу. "Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського госпіталю на реабілітацію. Після лікування бійцю треба повертатися до своєї частини, щоб отримати паперовий напрямок на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий квест потрібно проходити, навіть якщо військовому ампутували руку чи ногу", — пише Facebook глава Мінцифри.

На думку Михайла Федорова, електронний документообіг та автоматизація процесів мають кардинально розв'язати цю проблему. Зрештою спроститься обмін документами у військових установах, що позбавить бійців паперової тяганини та необхідності обходити масу кабінетів.

Реформа чекає і на самі ВЛК. Приміщення обладнають усім необхідним для гідного прийому та обслуговування українських військових: налагодять гідний сервіс, забезпечать безбар'єрність приміщень та запровадять ввічливий персонал.

Коли відбудеться така вкрай необхідна трансформація ВЛК, поки не відомо.

Раніше Фокус розповідав, із якими труднощами доводиться стикатися пораненим бійцям, яким необхідно пройти комісію у ВЛК.