В Украине официально разрешили электронные деньги: когда ими можно будет расплатиться

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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Согласно официальному порталу Верховной Рады Украины, сегодня Президент Владимир Зеленский подписал закон об использовании в Украине электронных денег. В этом документе регулируется оборот электронных денег, а так же электронные кошельки пользователей приравниваются к счетам в банках.

Согласно закону теперь каждый украинец может, например, заплатить электронными деньгами за коммунальные услуги (если организация принимает такие платежи). Кроме того, закон об электронных деньгах разрешает предоставлять электронные версии платежей подтверждающие сделки. Благодаря закону теперь можно не снимать наличные во время командировки. А для отчета о командировке для налоговой теперь нужна только выписка со счета и подтверждающие документы (если они есть в наличии). Также можно не отчитываться в налоговую о командировке, если гражданин не превысил суточные расходы наличными деньгами.

Однако, расчеты электронными деньгами начнут работать только после войны. На время военного положения расчеты электронными деньгами в Украине ограничены.

Ранее Фокус писал, как открыть и как пользоваться всеми возможностями электронных кошельков.