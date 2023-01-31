В Україні офіційно дозволили електронні гроші: коли ними можна буде розплатитися

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Related video

Згідно з офіційним порталом Верховної Ради України сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав закон про використання в Україні електронних грошей. У цьому документі регулюється обіг електронних грошей, а також електронні гаманці користувачів прирівнюються до рахунків у банках.

Згідно із законом, тепер кожен українець може, наприклад, заплатити електронними грошима за комунальні послуги (якщо організація приймає такі платежі). Крім того, закон про електронні гроші дозволяє надавати електронні версії платежів, що підтверджують угоди. Завдяки закону тепер можна не знімати готівку під час відрядження. А для звіту про відрядження для податкової тепер потрібна лише виписка з рахунку та документи для підтвердження (якщо вони є в наявності). Також можна не звітувати до податкової про відрядження, якщо громадянин не перевищив добових витрат готівкою.

Проте розрахунки електронними грошима почнуть працювати лише після війни. На час воєнного стану розрахунки електронними грошима в Україні обмежені.

Раніше Фокус писав, як відкрити та як користуватися всіма можливостями електронних гаманців.