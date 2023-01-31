Эксперт рассказал, почему в Украине могут, но не производят ударные дроны

Как считает эксперт Михаил Жирохов, украинские предприятия способны выпускать беспилотные самолеты за $5000 и барражирующие боеприпасы за $2000, но сначала государство должно вложить много денег.

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Украина с самого начала полномасштабной войны применяет против России беспилотники, но так и не смогла запустить массовое производство дронов-камикадзе. Военный аналитик и эксперт по истории авиации Михаил Жирохов объяснил в интервью "НВ", почему так произошло, и какие перспективы у украинских разработчиков.

Он обратил внимание, что в Украине серийно производят и массово поставляют ВСУ разведывательные БПЛА, такие как "Лелека-100" и "Фурия". Но вот барражирующие боеприпасы, которые в народе называют "дронами-камикадзе", выпускать пока не удается, хотя они очень нужны Вооруженным силам. Дефицит "камикадзе" военные пытаются покрыть зарубежными моделями, покупая их преимущественно с помощью волонтеров.

Еще в 2016 году в Украине пытались по лицензии запустить производство польских ударных беспилотников Warmate. По данным Михаила Жирохова, украинские военные даже испытали их на полигонах, но отказались из-за высокой стоимости и ненадобности. Дело в том, что во время войны на Донбассе БПЛА использовали только для разведки, и мало кто задумывался о том, чтобы с их помощью сбрасывать гранаты.

"В отдельных частях были энтузиасты, на примитивном уровне пытавшиеся что-то сбросить на врага с дрона. Но на них смотрели, как на чудаков", — отметил эксперт.

Поставки ударно-разведывательных комплексов украинские власти изначально пытались реализовать своими силами, так госпредприятие "Антонов" начало разрабатывать авиационный комплекс "Горлица". Но отечественные конструкторы потребовали слишком много времени и денег, потому для армии у Турции купили знаменитые ударные дроны оперативно-тактического уровня Bayraktar.

"Проблема у ГП Антонов и у любых других отечественных производителей заключалась в том, что у нас нет аппаратуры защищенной связи с этими беспилотниками", — объяснил Жирохов. — "Ведь необходимо обеспечить постоянное управление аппаратом, которое не глушили бы российские средства радиоэлектронной борьбы".

Несколько лет назад украинские компании, в основном частные, демонстрировали образцы перспективных ударных дронов на выставке "Оружие и безопасность". Среди них был и БПЛА Punisher, который сейчас состоит на вооружении ВСУ. В 2020-м государственное конструкторское бюро "Луч" показало макет беспилотника "Сокол-300", отметив, что на его доработку потребуется до трех лет.

"Если была бы государственная поддержка, может быть, проект был бы завершен и раньше. Поэтому фактически можно сказать, что, к сожалению, серийное производство ударных беспилотников мы проспали. А вторая проблема состоит в том, что сейчас не можем это наверстать", — заявил военный аналитик.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украина еще может наладить производство собственных ударных беспилотников, вложив деньги и использовав уже разработанную модель. Предполагается, что такой подход выбрал "Укроборонпром", ускорив свои процессы для выпуска дальнобойного "камикадзе". В Украине можно без проблем делать корпусы, а вот двигатели придется покупать за рубежом, например, в Китае или Германии. Стоимость изделий зависит от количества и сложности, но небольшие беспилотные самолеты можно делать за $5000, а барражирующие боеприпасы — и вовсе за $2000.

Напомним, 27 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распорядился создать первые в мире ударные роты БПЛА. Как сообщило Минобороны, власти Украины должны наладить массовый выпуск дронов для армии.