Експерт розповів, чому в Україні можуть, але не виробляють ударні дрони

Як вважає експерт Михайло Жирохов, українські підприємства здатні випускати безпілотні літаки за $5 000 і баражуючі боєприпаси за $2 000, але спочатку держава повинна вкласти багато грошей.

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Україна від початку повномасштабної війни застосовує проти Росії безпілотники, але так і не змогла запустити масове виробництво дронів-камікадзе. Військовий аналітик та експерт з історії авіації Михайло Жирохов пояснив в інтерв'ю "НВ", чому так сталося, і які перспективи в українських розробників.

Він звернув увагу, що в Україні серійно виробляють та масово постачають ЗСУ розвідувальні БПЛА, такі як "Лелека-100" та "Фурія". Але ось баражуючі боєприпаси, які в народі називають "дронами-камікадзе", випускати поки що не вдається, хоча вони дуже потрібні Збройним силам. Дефіцит "камікадзе" військові намагаються вкрити закордонними моделями, купуючи їх переважно за допомогою волонтерів.

Ще в 2016 році в Україні намагалися за ліцензією запустити виробництво польських ударних безпілотників Warmate. За даними Михайла Жирохова, українські військові навіть випробували їх на полігонах, але відмовилися через високу вартість та непотрібність. Справа в тому, що під час війни на Донбасі БПЛА використовували тільки для розвідки, і мало хто думав про те, щоб з їхньою допомогою скидати гранати.

"В окремих частинах були ентузіасти, які на примітивному рівні намагалися щось скинути на ворога з дрона. Але на них дивилися, як на диваків", — зазначив експерт.

Постачання ударно-розвідувальних комплексів українська влада спочатку намагалася реалізувати самотужки, так держпідприємство "Антонов" почало розробляти авіаційний комплекс "Горлиця". Але вітчизняні конструктори вимагали надто багато часу та грошей, тому для армії в Туреччини купили знамениті ударні дрони оперативно-тактичного рівня Bayraktar.

"Проблема у ДП Антонов і в будь-яких інших вітчизняних виробників полягала в тому, що ми не маємо апаратури захищеного зв'язку з цими безпілотниками", — пояснив Жирохов. — "Адже необхідно забезпечити постійне управління апаратом, яке не глушили б російські засоби радіоелектронної боротьби".

Кілька років тому українські компанії, переважно приватні, демонстрували зразки перспективних ударних дронів на виставці "Зброя та безпека". Серед них був і БПЛА Punisher, який зараз перебуває на озброєнні ЗСУ. 2020-му державне конструкторське бюро "Луч" показало макет безпілотника "Сокіл-300", зазначивши, що на його доопрацювання буде потрібно до трьох років.

"Якби була державна підтримка, можливо, проєкт був би завершений і раніше. Тому фактично можна сказати, що, на жаль, серійне виробництво ударних безпілотників ми проспали. А друга проблема полягає в тому, що зараз не можемо це надолужити", — заявив військовий аналітик.

На його думку, в ситуації, що склалася, Україна ще може налагодити виробництво власних ударних безпілотників, вклавши гроші та використавши вже розроблену модель. Передбачається, що такий підхід обрав "Укроборонпром", прискоривши свої процеси для випуску далекобійного "камікадзе". В Україні можна без проблем робити корпуси, а от двигуни доведеться купувати за кордоном, наприклад, у Китаї чи Німеччині. Вартість виробів залежить від кількості та складності, але невеликі безпілотні літаки можна робити за $5 000, а баражуючі боєприпаси — узагалі за $2 000.

Нагадаємо, 27 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпорядився створити перші у світі ударні роти БПЛА. Як повідомило Міноборони, влада України має налагодити масовий випуск дронів для армії.