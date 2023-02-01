Ученые нашли путь к созданию сверхбыстрой электроники: вот что им поможет

Сверхпроводимость графена теперь можно поддерживать короткими электрическими импульсами.

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Группа ученых из Массачусетского технологического института, которая много лет активно работает с графеном, нашла способ, который позволит улучшить его сверхпроводимость, пишет Nature Nanotechnology. Открытие может привести к сверхбыстрым, энергоэффективным сверхпроводящим транзисторам для нейроморфных устройств – разнообразной электроники, которая будет выполнять задачи моментально, словно нейроны в человеческом мозгу.

Это открытие стало результатом тщательного изучения твистроники – способа наложения друг на друга слоев графена при повороте на определенный "магический угол". При этом слои графена начинают демонстрировать необычные свойства, которых нет у одиночных слоев.

[ + – ] Слои графена под особым углом. Синий и фиолетовый - слои нитрида бора. Фото: МТИ

При этом исследователи МТИ обнаружили у такого скрученного "бутерброда" эффект сверхпроводимости, который можно активировать или деактивировать электрическим импульсом, подобно простому тумблеру. Если раньше в была необходимость для обеспечения сверхрпроводимости поддержка постоянного электрического поля, то теперь при правильном положении слоев графена достаточно всего лишь импульса. И тогда сам графен останется сверхпроводимым.

Ученым пока неясно, что обеспечивает эту переключаемую сверхпроводимость, хотя исследователи подозревают, что это как-то связано с особым расположением скрученного графена к обоим слоям нитрида бора.

На данный момент команда рассматривает новый сверхпроводящий переключатель как еще один инструмент, который исследователи могут использовать при разработке материалов для более быстрой, компактной и энергоэффективной электроники.

Ранее Фокус писал, что ученые добились передачи радиосигналов почти без затрат энергии.