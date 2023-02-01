Учені знайшли шлях до створення надшвидкої електроніки: ось що їм допоможе

Надпровідність графена тепер можна підтримувати короткими електричними імпульсами.

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Група вчених із Массачусетського технологічного інституту, яка багато років активно працює з графеном, знайшла спосіб, який дозволить покращити його надпровідність, пише Nature Nanotechnology. Відкриття може призвести до надшвидких, енергоефективних надпровідних транзисторів для нейроморфних пристроїв — різноманітної електроніки, яка виконуватиме завдання миттєво, наче нейрони в людському мозку.

Це відкриття стало результатом ретельного вивчення твістроніки — способу накладання один на одного шарів графена під час повороту на певний "магічний кут". Водночас шари графена починають демонструвати незвичайні властивості, яких немає в одиночних шарів.

[ + – ] Шари графена під особливим кутом. Синій і фіолетовий — шари нітриду бору. Фото: МТИ

Водночас дослідники МТІ виявили в такого скрученого "бутерброда" ефект надпровідності, який можна активувати або деактивувати електричним імпульсом, подібно до простого тумблера. Якщо раніше для забезпечення надпровідності була необхідність підтримки постійного електричного поля, то тепер за правильного розташування шарів графена достатньо лише імпульсу. І тоді сам графен залишиться надпровідним.

Ученим поки незрозуміло, що забезпечує цю надпровідність, яка перемикається, хоча дослідники підозрюють, що це якось пов'язано з особливим розташуванням скрученого графена до обох шарів нітриду бору.

Наразі команда розглядає новий надпровідний перемикач як ще один інструмент, який дослідники можуть використовувати для розробки матеріалів для більш швидкої, компактної та енергоефективної електроніки.

Раніше Фокус писав, що вчені досягли передачі радіосигналів майже без витрат енергії.