Айтишники запускают социальную сеть на основе ИИ: как она будет работать

Artifact пока что будет представлять из себя подборки новостей, сделанных ИИ, но быстро превратится в соцсеть, обещают разработчики.

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Создатели Instagram, Кевин Систром и Майк Кригер, после небольшого перерыва вернулись в мир ИТ с новым проектом – Artifact, сообщает Engadget. Разработчики анонсировали свое приложение для сбора новостей на основе искусственного интеллекта.

Название Artifact базируется на трех основных принципах проекта: "статьях, фактах и искусственном интеллекте". Как пишет Engadget, который связался с разработчиками, приложение будет собирать новости наподобие алгоритма рекомендаций в TikTok.

При первом запуске Artifact вы увидите центральную ленту, заполненную историями из таких изданий, как The New York Times, например. По мере того, как вы будете читать больше статей, приложение начнет персонализировать вашу ленту. Интерес пользователей к новостям ИИ будет определять не по кликам или лайкам, а по времени проведенном за чтением того или иного материала.

Со временем создатели Artifact планируют сделать из приложения что-то наподобие соцсети. В приложении будет представлена лента материалов, в которой будут выделяться статьи пользователей, на которых вы подписаны. Конечно, все это можно будет совместно прокомментировать и "полайкать".

Пока что разработчики самостоятельно финансируют проект и заявляют, что это их попытка представить, как будут выглядеть соцсети будущего.

Кстати, любой желающий может записаться в лист ожидания и получить уведомление и ссылку на регистрацию как только Artifact заработает.

Ранее Фокус писал, что Instagram заблокировал страницу боксера Василия Ломаченко.