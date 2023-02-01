Айтішники запускають соціальну мережу на основі ШІ: як вона працюватиме

Artifact поки що буде добіркою новин, зроблених ШІ, але швидко перетвориться на соцмережу, обіцяють розробники.

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Творці Instagram, Кевін Сістром і Майк Крігер, після невеликої перерви повернулися у світ ІТ з новим проєктом — Artifact, повідомляє Engadget. Розробники анонсували свою програму для збору новин на основі штучного інтелекту.

Назва Artifact базується на трьох основних принципах проєкту: "статтях, фактах і штучному інтелекті". Як пише Engadget, який зв'язався з розробниками, додаток збиратиме новини на кшталт алгоритму рекомендацій у TikTok.

Під час першого запуску Artifact ви побачите центральну стрічку, заповнену історіями таких видань як The New York Times, наприклад. У міру того, як ви читатимете більше статей, додаток почне персоналізувати вашу стрічку. Інтерес користувачів до новин ШІ визначатиме не за кліками чи лайками, а за часом, проведеним за читанням того чи іншого матеріалу.

Згодом творці Artifact планують зробити з додатку щось на кшталт соцмережі. У програмі буде представлена стрічка матеріалів, у якій виділятимуться статті користувачів, на яких ви підписані. Звичайно, все це можна буде спільно прокоментувати й "полайкати".

Поки що розробники самостійно фінансують проєкт і заявляють, що це їхня спроба уявити, який вигляд матимуть соцмережі майбутнього.

До речі, будь-хто охочий може записатися в список очікування й отримати повідомлення та посилання на реєстрацію, як тільки Artifact запрацює.

Раніше Фокус писав, що Instagram заблокував сторінку боксера Василя Ломаченка.