Ученые создали робота-фею: он летает с помощью ветра и управляется светом (видео)

Наноробот должен сыграть ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур.

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Исследователи давно работают над различными полимерами, которые очень чувствительны к внешним воздействиям, обладают мягким "телом" и управляются дистанционно. Но только ученым из Университета Тампере удалось создать мини-робота, который умеет летать, пишет Techexplore.

Ученые Хао Цзэн и Цзяньфэн Ян разработали особый наноматериал для робота FAIRY (фея). Вещество состоит из светочувствительных материалов, таких как жидкокристаллический эластомер. Он покрывает робота таким образом, чтобы образовывались щетинки, которые, в свою очередь, реагируют на свет. Это дает возможность управлять ботом при помощи световых или лазерных лучей, а также и подзаряжать его

Благодаря весу всего в 1 г, робот может летать, подхватываемый ветром, словно семена растений, которые точно также переносятся ветром, а затем оседают в почве.

Но главной целью ученых было создать не просто удивительного робота, а устройство, которое поможет решать серьезные вопросы агропромышленного комплекса. Ведь если улучшить "фею" и подобных ей нанороботов, они смогут сыграть существенную роль в искусственном опылении растений. Из-за глобального потепления сельское хозяйство испытывает большие проблемы с натуральным опылением.

Ученые намерены повысить чувствительность вещества, чтобы робот работал, подпитываемый солнечным светом. Также в их планах увеличение габаритов "феи". Это необходимо для установки разных сенсоров, вроде GPS, и биохимических добавок для процесса опыления.

[ + – ] Наноробот Fairy в полете

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