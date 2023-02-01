Учені створили робота-фею: він літає за допомогою вітру та керується світлом (відео)

Наноробот має відіграти ключову роль у запиленні сільськогосподарських культур.

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Дослідники давно працюють над різними полімерами, які дуже чутливі до зовнішніх впливів, мають м'яке "тіло" й управляються дистанційно. Але лише вченим з Університету Тампере вдалося створити мініробота, який вміє літати, пише Techexplore.

Учені Хао Цзен та Цзяньфен Ян розробили особливий наноматеріал для робота FAIRY (фея). Речовина складається зі світлочутливих матеріалів, таких як рідкокристалічний еластомер. Він покриває робота так, щоб утворювалися щетинки, які, зі свого боку, реагують на світло. Це дає можливість керувати ботом за допомогою світлових або лазерних променів, а також і підзаряджати його

Завдяки вазі всього 1 г, робот може літати, підхоплюваний вітром, немов насіння рослин, яке точно так само переноситься вітром, а потім осідає в ґрунті.

Але головною метою вчених було створити не просто дивовижного робота, а пристрій, який допоможе вирішувати серйозні питання агропромислового комплексу. Адже якщо покращити "фею" і подібних до неї нанороботів, вони зможуть зіграти істотну роль у штучному запиленні рослин. Через глобальне потепління сільське господарство має великі проблеми з натуральним запиленням.

Учені мають намір підвищити чутливість речовини, щоб робот працював, підживлюваний сонячним світлом. Також у їхніх планах збільшення габаритів "феї". Це необхідно для встановлення різних сенсорів, на кшталт GPS, і біохімічних добавок для процесу запилення.

[ + – ] Наноробот Fairy в польоті

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