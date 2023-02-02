Нейросети создали бесконечный сериал Nothing Forever: о чем он и где его можно посмотреть

Онлайн-шоу 24/7 транслирует постоянно генерируемый контент по мотивам американского ситкома 1980-х — Seinfeld. ИИ пишет сюжет, создает графику и придумывает диалоги для персонажей.

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На платформе Twitch с 14 декабря идет трансляция бесконечного сериала Nothing, Forever, который сделан на основе некогда популярного телепродукта Seinfeld. У сериала уже появилась армия поклонников, а штуки ИИ разбирают на мемы.

Как сказано в синопсисе, "это шоу ни о чем, которое длится вечно". Сериал похож на популярные ситкомы прошлого, но с той лишь разницей, что он не прерывается — шоу идет круглый год и постоянно предоставляет новый контент, который сгенерирован с помощью ИИ.

[ + – ] Герой сериала Nothing Forever

Диалоги в шоу генерирует чат-бот ChatGPT. В генерации контента также применяются нейросети Stable Diffusion, DALL-E и Azure Cognitive Services. Модели машинного обучения написаны на языке программирования Python с использованием библиотеки TensorFlow, а отрисовали проект на движке Unity.

Из-за того, что сериал создается постоянно и, по сути, в автоматическом режиме, у него есть множество недостатков. К примеру, персонажи могут отвечать с задержкой, некоторые герои проваливаются в текстуры и перестают реагировать на происходящее. Но иногда попадаются удачные шутки, ради которых большинство пользователей смотрят этот сериал.

Авторы сериала заявляют, что планируют и дальше создавать подобные бесконечные шоу, которые в будущем смогут конкурировать с сериалами Netflix.

Напомним, 1 февраля СМИ сообщали о том, что Google готовит конкурента ChatGPT, так как его все чаще используют для поиска информации.