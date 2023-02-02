Нейромережі створили нескінченний серіал Nothing Forever: про що він і де можна подивитися

Онлайн-шоу 24/7 транслює контент, що постійно генерується, за мотивами американського ситкому 1980-х — Seinfeld. ШІ пише сюжет, створює графіку та вигадує діалоги для персонажів.

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На платформі Twitch з 14 грудня йде трансляція нескінченного серіалу Nothing, Forever, зробленого на основі колись популярного телепродукту Seinfeld. У серіалу вже з'явилася армія шанувальників, а жарти ШІ розбирають на меми.

Як сказано у синопсисі, "це шоу ні про що, яке триває вічно". Серіал схожий на популярні ситкоми минулого, але з тією різницею, що він не переривається — шоу йде цілий рік і постійно надає новий контент, який згенеровано за допомогою ШІ.

[ + – ] Герой серіалу Nothing Forever

Діалоги у шоу генерує чат-бот ChatGPT. У генерації контенту також застосовуються нейромережі Stable Diffusion, DALL-E та Azure Cognitive Services. Моделі машинного навчання написані мовою програмування Python із використанням бібліотеки TensorFlow, а відмалювали проєкт на движку Unity.

Через те, що серіал створюється постійно і, по суті, в автоматичному режимі, він має безліч недоліків. Наприклад, персонажі можуть відповідати із затримкою, деякі герої провалюються в текстури та перестають реагувати на те, що відбувається. Але іноді трапляються вдалі жарти, заради яких більшість користувачів дивляться цей серіал.

Автори серіалу заявляють, що планують і надалі створювати такі нескінченні шоу, які в майбутньому зможуть конкурувати із серіалами Netflix.

Нагадаємо, 1 лютого ЗМІ повідомляли про те, що Google готує конкурента ChatGPT, оскільки його все частіше використовують для пошуку інформації.