Невидимая яхта на солнечных панелях: инженер представил интересный концепт (фото)

Pegasus можно оснастить солнечными батареями и водородным двигателем, а бассейн будет трансформироваться в вертолетную площадку.

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Отдыхая на греческом острове Куфонисси миланскому дизайнеру Джозефу Форакису пришла идея создать футуристичную яхту Pegasus, которая бы "гармонично сливалась с морской стихией", была максимально экологичной и приватной, пишет Daily Mail. В итоге дизайнер представил концепт поистине диковинного судна.

Кстати, Джозеф Форакис — известный дизайнер с богатейшим опытом. Он возглавлял команду творцов, которые разрабатывали в свое время дизайн легендарной модели Motorola V70, а так же создавал дизайн продуктов компаний Swatch и Logitech.

[ + – ] В свое время Джозеф создал дизайн для эпатажного телефона Motorola V70 Фото: Соцсети

Что касается яхты Pegasus, то ее "приватность" и "слияние с окружающей средой" заметны сразу при взгляде на корпус судна. По идее Джозефа борта, да и весь корпус 88-метрового судна, должны быть зеркальными (из прочнейшего полимерного стекла), а в них встроены солнечные панели для генерации электроэнергии.

[ + – ] Pegasus полностью имеет "нулевой выброс" за счет солнечных панелей и установки водородного двигателя Фото: Соцсети

Кроме того, на чудо-яхту для полной экологичности следует установить водородный двигатель и литий-ионный батареи, которые он будет питать.

[ + – ] В корпус яхты Pegasus должны установить солнечные панели Фото: Скриншот

Сетчатый каркас планируется напечатать на промышленном 3D-принтере, что позволит создать чрезвычайно прочную, но легкую конструкцию, которая, к тому же, потребует меньше энергии, времени и материалов, что вписывается в общую концепцию экологичности, чем при обычном строительстве.

[ + – ] Если яхту построят, то это будет первая яхта в мире напечатанная на 3D-принтере Фото: Соцсети

Интерьер яхты состоит из четырех уровней, соединенных скульптурной винтовой лестницей с просторными гостиными. Центральная колонна гидропонного сада "Дерево жизни" пронизывает всю конструкцию и символизирует "единство человека с природой, где человек живет в согласии и гармонии с машинами идя на компромиссы ради будущего".

[ + – ] "Дерево жизни" пронизывает всю конструкцию и символизирует "единство человека с природой" Фото: Соцсети

На верхнем этаже должна была быть главная спальня с большой террасой, доступ к которой имеет только владелец яхты. В бильярдном клубе в передней части может быть оборудован плавательный бассейн в виде аквариума и широкие горизонтальные окна, которые трансформируются в открытые балконы как по левому, так и по правому борту.

[ + – ] Роскошная спальня яхты с идиллическим видом для богатого владельца Фото: Соцсети

В закрытом состоянии крыша бассейна выполняет функцию вертолетной площадки.

[ + – ] В носовой части есть бассейн, который превращается в вертолетную площадку Фото: Соцсети

Цена суперяхты не разглашается, но, несомненно, она будет рассчитана на очень состоятельных людей. И если такие найдутся, то Pegasus можно построить уже к 2030 году.