Невидима яхта на сонячних панелях: інженер представив цікавий концепт (фото)

Pegasus можна оснастити сонячними батареями та водневим двигуном, а басейн трансформуватиметься у вертолітний майданчик.

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Відпочиваючи на грецькому острові Куфоніссі, міланському дизайнеру Джозефу Форакісу прийшла ідея створити футуристичну яхту Pegasus, яка б "гармонійно зливалася з морською стихією", була максимально екологічною та приватною, пише Daily Mail. У результаті дизайнер представив концепт воістину дивовижного судна.

До речі, Джозеф Форакіс — відомий дизайнер із найбагатшим досвідом. Він очолював команду творців, які розробляли свого часу дизайн легендарної моделі Motorola V70, а також створював дизайн продуктів компаній Swatch та Logitech.

[ + – ] У свій час Джозеф створив дизайн для епатажного телефону Motorola V70 Фото: Соцмережi

Що стосується яхти Pegasus, то її "приватність" та "злиття з навколишнім середовищем" помітні відразу при погляді на корпус судна. За ідеєю Джозефа, борт, та й весь корпус 88-метрового судна мають бути дзеркальними (з міцного полімерного скла), а в них вбудовані сонячні панелі для генерації електроенергії.

[ + – ] Pegasus повністю має "нульовий викид" за рахунок сонячних панелей та встановлення водневого двигуна. Фото: Соцмережi

Крім того, на диво-яхту для повної екологічності слід встановити водневий двигун та літій-іонні батареї, які він живитиме.

[ + – ] У корпус яхти Pegasus мають встановити сонячні панелі Фото: Скриншот

Сітчастий каркас планується надрукувати на промисловому 3D-принтері, що дозволить створити надзвичайно міцну, але легку конструкцію, яка, до того ж, вимагатиме менше енергії, часу та матеріалів, що вписується у загальну концепцію екологічності, ніж за звичайного будівництва.

[ + – ] Якщо яхту збудують, то це буде перша яхта у світі надрукована на 3D-принтері Фото: Соцмережi

Інтер'єр яхти складається з чотирьох рівнів, сполучених скульптурними гвинтовими сходами з просторими вітальнями. Центральна колона гідропонного саду "Дерево життя" пронизує всю конструкцію та символізує "єдність людини з природою, де людина живе у злагоді та гармонії з машинами, йдучи на компроміси заради майбутнього".

[ + – ] "Дерево життя" пронизує всю конструкцію та символізує "єдність людини з природою" Фото: Соцмережi

На верхньому поверсі мала бути головна спальня з великою терасою, доступ до якої має лише власник яхти. У більярдному клубі в передній частині може бути обладнаний басейн у вигляді акваріума і широкі горизонтальні вікна, які трансформуються у відкриті балкони як по лівому, так і правому борту.

[ + – ] Розкішна спальня яхти з ідилічним виглядом для багатого власника Фото: Соцмережi

У закритому стані дах басейну виконує функцію вертолітного майданчика.

[ + – ] У носовій частині є басейн, який перетворюється на вертолітний майданчик Фото: Соцмережi

Ціна суперяхти не розголошується, але, безперечно, вона буде розрахована на дуже заможних людей. І якщо такі знайдуться, Pegasus можна побудувати вже до 2030 року.