Для дронов разработали технологию быстрой замены батарей: как это поможет военным

Эксперты проанализировали 262 тыс патентов и выяснили, что повлияет на будущее в области разработок беспилотников.

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По данным Technology Foresights GlobalData за последние три года было выдано более 170 тыс патентов связанных с производством дронов, пишет Airport Technology. Эксперты проанализировали огромную базу патентов в общем количестве 262 тыс документов и выяснили основные тренды в разработке БПЛА.

Оказывается, самыми популярными разработками в этом сегменте будут инновации связанные с быстрой заменой и зарядкой аккумуляторов для беспилотников. На этом фоне особо выделяется SZ DJI Technology, которая заявила 100 патентных документов в области замены аккумуляторов дронов. Компания активно разрабатывает БПЛА для использования в сельском хозяйстве, горнодобывающей, нефтегазовой и логистической отраслях. Ее флагманские модели — DJI AGRAS T40 и MATRICE 300 RTK.

[ + – ] SZ DJI Technology заявила 100 патентных документов в области замены аккумуляторов дронов Фото: Соцсети

На втором месте по патентным заявкам находится мировой гигант Boeing, который сейчас активно работает над EVTOL беспилотниками. Компания подала 20 заявок на патенты по быстрой замене аккумуляторов за последние несколько лет.

Системы быстрой замены аккумуляторов и их быстрой зарядки – критически важны для современных БПЛА, которые активно используются военными. Разработки в этой области помогут быстро вернуть дроны с разряженными батареями, максимально увеличив время работы бесприлотников и значительно снизив стоимость обслуживания.

Среди других инновационных направлений, которые будут влиять в ближайшем будущем на разработки в области БПЛА эксперты назвали так же системы помощи прицеливанию с сенсорным управлением и системы управления полетом беспилотников, которые уже активно применяются и хорошо себя зарекомендовали.

Ранее Фокус писал, что гигантский БПЛА Valkyrie проходит испытания в США: он может взлететь откуда угодно.