Для дронів розробили технологію швидкої заміни батарей: як це допоможе військовим

Експерти проаналізували 262 тис. патентів і з'ясували, що вплине на майбутнє в галузі розробок безпілотників.

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За даними Technology Foresights GlobalData, за останні три роки було видано понад 170 тис. патентів пов'язаних з виробництвом дронів, пише Airport Technology. Експерти проаналізували величезну базу патентів у загальній кількості 262 тис. документів та з'ясували основні тренди у розробці БПЛА.

Виявляється, найпопулярнішими розробками в цьому сегменті будуть інновації, пов'язані зі швидкою заміною і зарядкою акумуляторів для безпілотників. На цьому тлі особливо виділяється SZ DJI Technology, яка заявила 100 патентних документів у сфері заміни акумуляторів дронів. Компанія активно розробляє БПЛА для використання в сільському господарстві, гірничодобувній, нафтогазовій та логістичній галузях. Її флагманські моделі — DJI AGRAS T40 і MATRICE 300 RTK.

[ + – ] SZ DJI Technology заявила 100 патентних документів у галузі заміни акумуляторів дронів Фото: Соцмережi

На другому місці за патентними заявками є світовий гігант Boeing, який зараз активно працює над EVTOL безпілотниками. Компанія подала 20 заявок на патенти швидкої заміни акумуляторів за останні кілька років.

Системи швидкої заміни акумуляторів та їх швидкого заряджання – критично важливі для сучасних БПЛА, які активно використовуються військовими. Розробки в цій галузі допоможуть швидко повернути дрони з розрядженими батареями, максимально збільшивши час роботи безпілотників та значно знизивши вартість обслуговування.

Серед інших інноваційних напрямків, які впливатимуть у найближчому майбутньому на розробки в галузі БПЛА, експерти назвали так само системи допомоги прицілюванню із сенсорним управлінням та системи управління польотом безпілотників, які вже активно застосовуються та добре себе зарекомендували.

Раніше Фокус писав, що гігантський БПЛА Valkyrie проходить випробування в США : він може злетіти звідки завгодно.