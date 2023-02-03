Ученые создали стекла для окон, которые экономят расходы на освещение и отопление 50%

Окна с "жидкими стеклами" обойдутся совсем недорого, если их запустят в массовое производство.

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Канадские ученые из Университета Торонто разработали уникальную технологию так называемого "жидкого стекла", которое поможет экономить энергию в помещениях, сообщает сайт университета.

Конечно, и сегодня существуют "умные стекла", меняющие свою прозрачность, чтобы уберечь помещение от солнца и испускаемого им тепла. Но канадские исследователи пошли дальше и предложили технологию, которая позволяет не просто уменьшать/увеличивать пропускаемость солнечных лучей, а настраивать отдельный диапазон для каждого светового спектра.

Например, сегодняшние "умные окна" глобально "обрезают" и свет и тепло, а канадцы предлагают тонкую настройку режимов. Например, ослепительным зимним днем хочется, чтобы в помещение было затемненным, но хочется еще и тепла, и вот благодаря тонкой настройке светового спектра это можно устроить. Стекла будут "обрезать" видимый спектр затемняя помещение и пропускать инфракрасные лучи, чтобы комната нагревалась. Технология работает и в обратном направлении: весной и летом стекла будут пропускать больше видимого света, но "обрезать" инфракрасные тепловые лучи.

В итоге, результат изысканий канадцев может служить не только для комфорта, но и для экономии электричества на обогрев/охлаждение помещений до 50%.

[ + – ] Ученые вдохновлялись изменчивостью кожи кальмаров, каракатиц и криля Фото: Соцсети

Кстати, свою идею исследователи подсмотрели у кальмаров, каракатиц и криля, которые способны менять пигмент своей кожи делая ее разного вида прозрачной. Ученые воссоздали механизм с использованием нескольких сложенных друг на друга листов прозрачного пластика, каждый из которых имеет сеть микроканалов толщиной в миллиметр. Закачав в каналы различные пигменты можно подобрать различные комбинации оптических качеств для стекла в целом.

Канадцы утверждают, что их разработка совсем не обременительна для воплощения в жизнь и стекла, созданные по их технологии не будут дорогими, а сделать их можно из доступных промышленникам компонентов.

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