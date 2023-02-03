Вчені створили скло для вікон, яке економить витрати на освітлення та опалення 50%

Вікна з "рідким склом" обійдуться зовсім недорого, якщо їх запустять у масове виробництво.

Related video

Канадські вчені з Університету Торонто розробили унікальну технологію так званого "рідкого скла", яке допоможе заощаджувати енергію у приміщеннях, повідомляє сайт університету.

Звичайно, і сьогодні існують "розумне скло", що змінює свою прозорість, щоб уберегти приміщення від сонця і тепла, які через нього проходять. Але канадські дослідники пішли далі і запропонували технологію, яка дозволяє не просто зменшувати/збільшувати пропускання сонячних променів, а налаштовувати певний діапазон для кожного світлового спектра.

Наприклад, сьогоднішні "розумні вікна" глобально "обрізають" і світло, і тепло, а канадці пропонують тонке налаштування режимів. Наприклад, сліпучим зимовим днем хочеться, щоб приміщення було затемненим, однак хочеться ще й тепла, і завдяки тонкому налаштуванню світлового спектра це можна влаштувати. Скло "обрізатиме" видимий спектр, затемняючи приміщення, і пропускатиме інфрачервоні промені, щоб кімната нагрівалася. Технологія працює і у зворотному напрямку: навесні та влітку скло пропускатиме більше видимого світла, але "обрізатиме" інфрачервоні теплові промені.

Результат пошуків канадців може служити не тільки для комфорту, але і для економії електрики на обігрів/охолодження приміщень до 50%.

[ + – ] Вчені надихалися мінливістю шкіри кальмарів, каракатиць та криля Фото: Соцмережi

До речі, свою ідею дослідники підглянули у кальмарів, каракатиць та криля, які здатні змінювати пігмент своєї шкіри роблячи її різного виду прозорою. Вчені відтворили механізм з використанням декількох складених один на одного листів прозорого пластику, кожен з яких має мережу мікроканалів товщиною міліметра. Закачавши в канали різні пігменти, можна підібрати різні комбінації оптичних якостей для скла в цілому.

Канадці стверджують, що їх розробка зовсім не обтяжлива для втілення в життя та скла, створені за їхньою технологією не будуть дорогими, а зробити їх можна з доступних промисловцям компонентів.

Раніше Фокус писав, що сонячні батареї досягнуть 47% ефективності завдяки нанотехнологіям від шведських вчених.