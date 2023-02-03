Первый iPhone продается с аукциона за $50 тысяч, хотя купили его всего за $599

Легендарная первая модель пролежала на полке 16 лет у бережливой хозяйки, которая теперь вынуждена его продать из-за финансовых проблем.

Related video

На американском аукционе LCG Auctions появился уникальный лот: нераспечатанный iPhone самой первой серии, который в 2007 году представил Стив Джобс, пишет Business Insider. И хотя до этого тоже существовали телефоны с сенсорным дисплеем (КПК) именно творение Джобса изменило навсегда всю индустрию телефонов. Поэтому эта модель считается легендарной, а найти ее не что в идеальном, а даже в нераспечатанном состоянии почти невозможно.

Владелица смартфона Карен Грин получила его в подарок от друзей в 2007 году. Но тут возникла проблема: подарок был "привязан" к оператору AT&T , а Карен пользовалась услугами Verizon и у нее уже было несколько аппаратов оператора. Поэтому она просто взяла и не распаковывая дорогостоящий подарок (на тот момент он стоил $599) завернула его в пижаму и положила на полку. Там он так и пролежал многие годы.

[ + – ] iPhone первой серии уже выставлен на аукцион Фото: Скриншот

Она не раз подумывала, что бы продать редкую модель, ведь цена на нее постоянно увеличивалась. Однако с уникальным экземпляром не хотелось расставаться и Карен все откладывала продажу. В конце концов она прочитала новость, что на аукционе eBay подобный нераспечатанный экземпляр был продан за $40 тыс. и больше не смогла терпеть, ведь у нее начались финансовые проблемы с собственным тату-салоном. Карен говорит, что подождала бы больше, но бизнес надо спасать.

[ + – ] Этот нераспечатанный iPhone 2007 года хотят продать за $50 тыс Фото: Скриншот

В итоге, она обратилась к специалистам LCG Auctions, которые и выставили ее лот на предварительную продажу. Сам аукцион закончится 19 февраля и ставки можно делать прямо сейчас или понаблюдать за аукционом. Правда придется включить VPN, потому что компания почему-то запретила вход на свой сайт жителям Украины.

Устроители аукциона надеются, что смогут продать этот технологический артефакт не меньше, чем за $50 тыс. И, кстати, уже появились первые желающие: на сайте аукциона есть ставки от двух приватных ценителей техники Apple на $2 750.

[ + – ] На аукционе уже есть ставки от фанатов техники Apple Фото: Скриншот

Кстати, самая первая модель iPhone была достаточно простой по современным характеристикам, но революционной для того времени. Она имела процессор от Samsung, 3,5-дюймовый экран, 2 Мп камеру, память на 4 или 8 Гб, а так же модули Wi-Fi/Bluetooth и встроенный браузер. Вот и все возможности.

Ранее Фокус о том, почему все больше молодых людей переходит на кнопочные телефоны-раскладушки оставляя iPnone и другие смартфоны устройствами "выходного дня".