Перший iPhone продають на аукціоні за $50 тисяч, хоча купили його лише за $599

Легендарна перша модель пролежала на полиці 16 років в ощадливої господині, яка тепер змушена продати його через фінансові проблеми.

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На американському аукціоні LCG Auctions з'явився унікальний лот: нерозпакований iPhone першої серії, який у 2007 році представив Стів Джобс, пише Business Insider. І хоча раніше теж існували телефони із сенсорним дисплеєм (КПК), саме творіння Джобса змінило назавжди всю індустрію телефонів. Тому ця модель вважається легендарною, а знайти її не що в ідеальному, а навіть у нерозпакованому стані майже неможливо.

Власниця смартфона Карен Грін отримала його в подарунок від друзів у 2007 році. Але тут виникла проблема: подарунок був прив'язаний до оператора AT&T, а Карен користувалася послугами Verizon, і в неї вже було кілька апаратів оператора. Тому вона просто взяла і, не розпаковуючи дорогий подарунок (на той момент він коштував $599), загорнула його в піжаму та поклала на полицю. Там він так і пролежав багато років.

[ + – ] iPhone першої серії вже виставили на аукціон Фото: Скриншот

Вона не раз подумувала, щоб продати рідкісну модель, адже ціна на неї постійно збільшувалася. Проте з унікальним екземпляром не хотілося розлучатися, і Карен усе відкладала продаж. Зрештою вона прочитала новину, що на аукціоні eBay подібний нерозпакований екземпляр був проданий за $40 тис., і більше не змогла терпіти, адже в неї почалися фінансові проблеми з власним тату-салоном. Карен каже, що зачекала б більше, але бізнес треба рятувати.

[ + – ] Цей нерозпакований iPhone 2007 року хочуть продати за $50 тис. Фото: Скриншот

У підсумку вона звернулася до фахівців LCG Auctions, які й виставили її лот на попередній продаж. Сам аукціон закінчиться 19 лютого, і ставки можна робити прямо зараз або спостерігати за аукціоном. Щоправда, доведеться включити VPN, тому що компанія чомусь заборонила вхід на свій сайт жителям України.

Організатори аукціону сподіваються, що зможуть продати цей технологічний артефакт не менше, ніж за $50 тис. І, до речі, вже з'явилися перші охочі: на сайті аукціону є ставки від двох приватних цінителів техніки Apple на $2 750.

[ + – ] На аукціоні вже є ставки від фанатів техніки Apple Фото: Скриншот

До речі, перша модель iPhone була досить простою за сучасними характеристиками, але революційною для того часу. Вона мала процесор від Samsung, 3,5-дюймовий екран, 2 Мп камеру, пам'ять на 4 або 8 Гб, а також модулі Wi-Fi/Bluetooth і вбудований браузер. Ось і всі здібності.

Раніше Фокус писав про те, чому все більше молодих людей переходять на кнопкові телефони-розкладачки, залишаючи iPhone та інші смартфони пристроями "вихідного дня".