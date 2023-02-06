Россия создаст "более электрический самолет": они обещали это сделать еще 10 лет назад

"Ростех" и РАН продолжают мечтать о водородных топливных элементах для своих самолетов – уже "почти все готово".

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Главная проблема сегодняшнего авиастроения – большие затраты двигателя на обеспечение питания вспомогательных элементов самолетов: шасси, приборов, систем кондиционирования и освещения. Но "Ростех" и РАН ее почти решили, если верить их заявлениям в официальном Телеграм-канале.

Объединенная Авиастроительная Корпрация (ОАК), "Ростех" и РАН корпят над созданием в Черноголовке топливных элементов, которые "в 7-8 раз превосходят самые современные литийполимерные батареи той же массы". Местные ученые уже выяснили, что для создания полностью экологически чистого цикла, водород для топливных элементов можно вырабатывать с использованием электричества, которое производят солнечные батареи.

Такие нано-батареи возьмут на себя питание элементов рулежки перед взлетом и посадкой и значительно сократят расход топлива. Кроме этого, по мнению российских разработчиков, это сократит время готовности самолета к вылету, что позволит увеличить и удешевить сами перелеты.

[ + – ] Этот прототип нано-батареи был представлен еще 10 лет назад Фото: Соцсети

В ОАК с гордостью отмечают, что по международной шкале готовности Total Readiness Level уровень их разработки варьируется в пределах 6-7. Это значит, что большинства наработок Ростеха и РАН в этой области уже можно заниматься в промышленных масштабах.

Правда, в ОАК забыли упомянуть маленькую особенность. О планах создать эти чудесные нано-батареи, которые сделают российские самолеты более экономичными и экологичными, было заявлено еще 10 лет назад.

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