Росія створить "більш електричний літак": вони обіцяли це зробити ще 10 років тому

"Ростех" та РАН продовжують мріяти про водневі паливні елементи для своїх літаків — уже "майже все готово".

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Головна проблема сьогоднішнього авіабудування — великі витрати двигуна на забезпечення живлення допоміжних елементів літаків: шасі, приладів, систем кондиціювання та освітлення. Але "Ростех" та РАН її майже вирішили, якщо вірити їхнім заявам в офіційному телеграм-каналі.

Об'єднана Авіабудівна Корпорація (ОАК), "Ростех" і РАН працюють над створенням у Чорноголівці паливних елементів, які "в 7-8 разів перевершують найсучасніші літій полімерні батареї тієї ж маси". Місцеві вчені вже з'ясували, що для створення повністю екологічно чистого циклу водень для паливних елементів можна виробляти з використанням електрики, яку виробляють сонячні батареї.

Такі нанобатареї візьмуть на себе живлення елементів руління перед зльотом і посадкою та значно скоротять витрату палива. Крім цього, на думку російських розробників, це скоротить час готовності літака до вильоту, що дозволить збільшити та здешевити самі перельоти.

[ + – ] Цей прототип нанобатареї було представлено ще 10 років тому Фото: Соцмережi

В ОАК із гордістю зазначають, що за міжнародною шкалою готовності Total Readiness Level рівень їх розробки варіюється в межах 6-7. Це означає, що більшістю напрацювань Ростеха і РАН у цій галузі вже можна займатися у промислових масштабах.

Щоправда, в ОАК забули згадати невелику особливість. Про плани створити ці чудові нанобатареї, які зроблять російські літаки економічнішими та екологічнішими, було заявлено ще 10 років тому.

Раніше Фокус писав, що в Росії заявили про створення БПЛА, здатного знищувати танки Leopard: що відомо.