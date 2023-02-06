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Діджитал

Росія створить "більш електричний літак": вони обіцяли це зробити ще 10 років тому

літак, воднева батарея, російське авіабудування
Фото: Соцмережi

"Ростех" та РАН продовжують мріяти про водневі паливні елементи для своїх літаків — уже "майже все готово".

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Головна проблема сьогоднішнього авіабудування — великі витрати двигуна на забезпечення живлення допоміжних елементів літаків: шасі, приладів, систем кондиціювання та освітлення. Але "Ростех" та РАН її майже вирішили, якщо вірити їхнім заявам в офіційному телеграм-каналі.

Об'єднана Авіабудівна Корпорація (ОАК), "Ростех" і РАН працюють над створенням у Чорноголівці паливних елементів, які "в 7-8 разів перевершують найсучасніші літій полімерні батареї тієї ж маси". Місцеві вчені вже з'ясували, що для створення повністю екологічно чистого циклу водень для паливних елементів можна виробляти з використанням електрики, яку виробляють сонячні батареї.

Такі нанобатареї візьмуть на себе живлення елементів руління перед зльотом і посадкою та значно скоротять витрату палива. Крім цього, на думку російських розробників, це скоротить час готовності літака до вильоту, що дозволить збільшити та здешевити самі перельоти.

воднева батарея, водень, Ростех Fullscreen
Цей прототип нанобатареї було представлено ще 10 років тому
Фото: Соцмережi

В ОАК із гордістю зазначають, що за міжнародною шкалою готовності Total Readiness Level рівень їх розробки варіюється в межах 6-7. Це означає, що більшістю напрацювань Ростеха і РАН у цій галузі вже можна займатися у промислових масштабах.

Щоправда, в ОАК забули згадати невелику особливість. Про плани створити ці чудові нанобатареї, які зроблять російські літаки економічнішими та екологічнішими, було заявлено ще 10 років тому.

Раніше Фокус писав, що в Росії заявили про створення БПЛА, здатного знищувати танки Leopard: що відомо.