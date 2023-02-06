Цены на iPhone последних моделей упали почти на 28%: в чем причина

Apple обвинила в этом своего производственного партнера в Китае и отметила падение мирового спроса на смартфоны.

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Самые свежие модели iPhone от Apple стремительно падают в цене в Китае, сообщает Bloomberg. Все больше и больше розничных магазинов предлагают новинки со скидкой более $100. Это совсем необычно, поскольку представлены модели были минувшей осенью и еще не успели не то что устареть, а быть "распробованными" покупателями. А по оценкам аналитиков Jefferies, продажи четырех моделей iPhone 14 за первые 38 дней их пребывания на китайском рынке в среднем снизились на 28% по сравнению с семейством iPhone 13.

Тем временем, свои цены к розничным торговцам подтянули одна из крупных китайских площадок JD.com Inc. и государственный оператор China Mobile Ltd. Однако, локальный веб-сайт Apple продолжает предлагать свои смартфоны по обычным ценам.

Аналитики отмечают, что такое падение обычно возникает на предыдущие модели из Купертино, когда компания выводит на рынок новинки, но в этот раз все выглядит иначе. В Apple отметили, что рынок продаж упал из-за Covid-19 и главный их производственный партнер не мог масштабно выпускать смартфоны. Впрочем, по заявлению компании, и пост-ковидное падение экономики сыграло тут огромную роль – люди массово не заинтересованы обновлять свои устройства.

[ + – ] Apple в последнем квартале 2022 года значительно просела по продажам Фото: Bloomberg

Впрочем, исполнительный директор Тим Кук указал на восстановление китайского рынка, который только что снял строгие ограничения Covid-19, ударившие по экономике. Хотя, как мы видим, заявления Кука не совсем соответствуют его ожиданиям.

Ранее Фокус писал, что на аукционе в США хотят продать первый iPhone за $50 тысяч, хотя купили его всего за $599.