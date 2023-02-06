Ціни на iPhone останніх моделей впали майже на 28%: у чому причина

Apple звинуватила у цьому свого виробничого партнера у Китаї та відзначила падіння світового попиту на смартфони.

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Найсвіжіші моделі iPhone від Apple стрімко падають у ціні в Китаї, повідомляє Bloomberg. Дедалі більше і більше роздрібних магазинів пропонують новинки зі знижкою понад $100. Це зовсім незвично, оскільки представлені моделі були минулої осені і ще не встигли не те що застаріти, а бути "розсмакованими" покупцями. А за оцінками аналітиків Jefferies, продажі чотирьох моделей iPhone 14 за перші 38 днів їхнього перебування на китайському ринку в середньому знизилися на 28% порівняно з сімейством iPhone 13.

Тим часом, свої ціни до роздрібних торговцям підтягнули один із великих китайських майданчиків JD.com Inc. і державний оператор China Mobile Ltd. Однак, локальний веб-сайт Apple продовжує пропонувати свої смартфони за звичайними цінами.

Аналітики зазначають, що таке падіння зазвичай виникає на попередні моделі з Купертіно, коли компанія виводить на ринок новинки, але цього разу все виглядає інакше. В Apple зазначили, що ринок продажів упав через Covid-19 і головний їхній виробничий партнер не міг масштабно випускати смартфони. Втім, за заявою компанії, і пост-ковідне падіння економіки зіграло тут величезну роль — люди масово не зацікавлені оновлювати свої пристрої.

[ + – ] Apple в останньому кварталі 2022 року значно просіла з продажу Фото: Bloomberg

Втім, виконавчий директор Тім Кук зазначив відновлення китайського ринку, який щойно зняв суворі обмеження Covid-19, що вдарили по економіці. Хоча, як ми бачимо, заяви Кука не зовсім відповідають його очікуванням.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні в США хочуть продати перший iPhone за $50 тисяч, хоча купили його лише за $599.