Создан "гиперзвуковой" генератор, который способен питать лазерное оружие будущего

Генератор напрямую передает энергию заряжающемуся устройству, за счет чего подпитка осуществляется очень быстро.

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Ученые из Института механики Китайской академии наук презентовали недавно генератор, преобразовывающий горячий газ в электрический ток с гиперзвуковой скоростью. Генерируемое этим устройством электричество может использоваться для питания лазерного и микроволнового оружия, рельсовых пушек и других видов импульсного энергетического оружия, пишет издание interestingengineering.com со ссылкой на South China Morning Post.

Что известно о "гиперзвуковом" генераторе

Журналисты прозвали генератор "гиперзвуковым", но это, скорее, метафора. На самом деле устройство является магнитогидродинамическим (МГД). Исследователи уверяют, что после некоторых улучшений, оно способно генерировать в 10 раз больше энергии, чем ранее. Его преимуществами они называют отсутствие вращающихся деталей, высокую мощность, отсутствие промежуточных компонентов для хранения энергии. Генератор напрямую передает энергию заряжающемуся устройству, за счет чего подпитка осуществляется очень быстро.

Генератор работает за счет преобразования инертного газа в плазму высокой проводимости посредством ударных волн. Количество заряженных частиц в плазме смогли увеличить путем сжатия газообразного аргона со скоростью 14 Маха (1 Мах равен 1224 км/ч, что соответствует скорости звука, — ред.). Движущиеся ионы улавливала специальная "трубка" и после этого происходил процесс генерирования тока. Один литр полученной плазмы давал возможность вырабатывать электрический ток мощностью до 212 кВт.

Система простая, эффективная и мощная, поэтому ее решили применить для питания микроволнового оружия. Исследователи заявили, что их устройство может помочь устранить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются инженеры во время разработки импульсного энергетического оружия.

Недостатки "гиперзвукового" генератора

Китайские ученые считают, что их устройство пока несовершенно, они не исключают возникновения сложностей, так как взрывы, провоцирующие ударные волны и генерирующие электричество, раскрывают местонахождение оружия, ведь не услышать их невозможно. Поэтому стоит подумать о механизме шумоподавления.

Кроме того, смена мембран после каждого взрыва — задача непростая, особенно в полевых условиях. Исследователи должны придумать, как автоматизировать эту функцию, чтобы не пришлось выполнять ее вручную.

Современное лазерное оружие очень мощное, поэтому ему требуется мегаватт мощности, или даже больше, чтобы поразить цель, находящуюся на большом расстоянии. Тем более, что Китай разрабатывает микроволновое оружие, способное "достать" не только самолеты, но и спутники. Учитывая эти факты, генератор придется существенно доработать.

Ранее писали о том, что украинский инженер создал генератор, который работает при помощи гравитации.