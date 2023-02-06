Створено "гіперзвуковий" генератор, який здатний живити лазерну зброю майбутнього

Генератор безпосередньо передає енергію пристрою, що заряджається, за рахунок чого підживлення здійснюється дуже швидко.

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Вчені з Інституту механіки Китайської академії наук нещодавно презентували генератор, який перетворює гарячий газ на електричний струм із гіперзвуковою швидкістю. Електрика, що генерується цим пристроєм, може використовуватися для живлення лазерної та мікрохвильової зброї, рейкових гармат та інших видів імпульсної енергетичної зброї, пише видання interestingengineering.com з посиланням на South China Morning Post.

Що відомо про "гіперзвуковий" генератор

Журналісти прозвали генератор "гіперзвуковим", але це швидше метафора. Насправді пристрій є магнітогідродинамічним (МГД). Дослідники запевняють, що після деяких поліпшень він здатен генерувати в 10 разів більше енергії, ніж раніше. Його перевагами вони називають відсутність деталей, що обертаються, високу потужність, відсутність проміжних компонентів для зберігання енергії. Генератор безпосередньо передає енергію пристрою, що заряджається, за рахунок чого підживлення здійснюється дуже швидко.

Генератор працює за рахунок перетворення інертного газу на плазму високої провідності за допомогою ударних хвиль. Кількість заряджених частинок у плазмі змогли збільшити шляхом стиснення газоподібного аргону зі швидкістю 14 Мах (1 Мах дорівнює 1224 км/год, що відповідає швидкості звуку – ред.). Іони, що рухаються, вловлювала спеціальна "трубка" і після цього відбувався процес генерування струму. Один літр отриманої плазми давав змогу виробляти електричний струм потужністю до 212 кВт.

Система проста, ефективна та потужна, тому її вирішили застосувати для живлення мікрохвильової зброї. Дослідники заявили, що їхній пристрій може допомогти усунути деякі проблеми, з якими стикаються інженери під час розробки імпульсної енергетичної зброї.

Недоліки "гіперзвукового" генератора

Китайські вчені вважають, що їхній пристрій поки недосконалий, вони не виключають виникнення складнощів, оскільки вибухи, що провокують ударні хвилі та генерують електрику, розкривають місцезнаходження зброї, адже не почути їх неможливо. Тому варто подумати про механізм шумозаглушення.

Крім того, зміна мембран після кожного вибуху – завдання непросте, особливо в польових умовах. Дослідники повинні вигадати, як автоматизувати цю функцію, щоб не довелося виконувати її вручну.

Сучасна лазерна зброя дуже потужна, тому їй потрібно мегават потужності, або навіть більше, щоб вразити мету, що знаходиться на великій відстані. Тим більше, що Китай розробляє мікрохвильову зброю, здатну "дістати" не лише літаки, а й супутники. Враховуючи ці факти, генератор доведеться суттєво доопрацювати.

Раніше писали про те, що український інженер створив генератор, який працює за допомогою гравітації.