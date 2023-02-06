Ученый разработал батарею с твердым электролитом: чем она лучше обычных литий-ионных

В качестве электролита исследователь использовал смесь полимера и керамики.

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Ученые продолжают трудиться над разработкой новых версий батарей, которые так необходимы в мире, стремящемся к "зеленым технологиям". Доцент Мохаммад Асади из Иллинойсского технологического института представил концепцию литий-воздушного аккумулятора с твердым электролитом, пишет Techexplore.

В отличие от жидкого электролита он более безопасен, стабилен и позволяет создать батареи высокой емкости при малом размере, что очень важно для автотранспорта будущего. В своей работе Мохаммад Асади отмечает, что конструкция его литий-воздушной батареи с твердым электролитом может хранить один киловатт-час на килограмм, что в 4 раза больше, чем технология литий-ионных батарей.

В поисках надежного электролита для своей разработки Асади перепробовал множество вариантов и выбрал смесь полимера и керамики. По отдельности эти элементы имеют значительные недостатки, но объединив их, ученый обнаружил, что может использовать преимуществом высокой ионной проводимости керамики с высокой стабильностью полимера.

В результате такого сочетания химические процессы в батареи происходят с высокой скоростью уже при комнатной температуре. Ученый отмечает, что твердотельный электролит обеспечивает около 75% общей плотности энергии, а это значит, что можно минимизировать толщину аккумулятора без ущерба плотности энергии.

[ + – ] Литий-воздушные аккумуляторы должны обладать более высокой емкостью по сравнению с литий-ионными Фото: Соцсети

Мохаммад Асади считает, что его технология – настоящий прорыв в производстве аккумуляторных батарей нового типа и планирует привлечь отраслевых партнеров для более быстро запуска его аккумуляторов в производство.

Ранее Фокус писал, что ученые разработали батарею, способную зарядиться за 8 минут и проработать 68 лет.