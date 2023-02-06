Вчений розробив батарею з твердим електролітом: чим вона краща за звичайні літій-іонні

Як електроліт, дослідник використовував суміш полімеру та кераміки.

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Вчені продовжують працювати над розробкою нових версій батарей, які так необхідні у світі, що прагне "зелених технологій". Доцент Мохаммад Асаді з Іллінойського технологічного інституту представив концепцію літій-повітряного акумулятора із твердим електролітом, пише Techexplore.

На відміну від рідкого електроліту він безпечніший, стабільніший і дозволяє створити батареї високої місткості з малим розміром, що дуже важливо для автотранспорту майбутнього. У своїй роботі Мохаммад Асаді зазначає, що конструкція його літій-повітряної батареї з твердим електролітом може зберігати одну кіловат-годину на кілограм, що в 4 рази більше, ніж технологія літій-іонних батарей.

У пошуках надійного електроліту для розробки Асаді перепробував безліч варіантів і вибрав суміш полімеру та кераміки. Окремо ці елементи мають значні недоліки, але об'єднавши їх, вчений виявив, що може використовувати перевагу високої іонної провідності кераміки з високою стабільністю полімеру.

Внаслідок такого поєднання хімічні процеси в батареї відбуваються з високою швидкістю вже за кімнатної температури. Вчений зазначає, що твердотільний електроліт забезпечує близько 75% загальної густини енергії, а це означає, що можна мінімізувати товщину акумулятора без шкоди густини енергії.

[ + – ] Літій-повітряні акумулятори повинні володіти вищою ємністю в порівнянні з літій-іонними Фото: Соцмережi

Мохаммад Асаді вважає, що його технологія — справжній прорив у виробництві акумуляторних батарей нового типу та планує залучити галузевих партнерів для швидкого запуску його акумуляторів у виробництво.

Раніше Фокус писав, що вчені розробили батарею, здатну зарядитися за 8 хвилин і опрацювати 68 років.