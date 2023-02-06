Топ-5 технологий будущего в смартфонах: от голографических дисплеев до встроенного ИИ

Эксперты Forbes рассказали о новых функциях, которые появятся у смартфонов в ближайшее десятилетие.

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Обсуждая смартфоны, большинство обывателей посетует, что в новых моделях не видят никаких инноваций. Более мощные процессоры, объем оперативной памяти и растущие мегапиксели уже никого не впечатляют. Немудрено, что рынок продаж устройств показывает падение – стагнация мировой экономики никак не мотивирует менять "шило на мыло" за кровно заработанные деньги. Но, как обещают эксперты Forbes, очень скоро все кардинально изменится и вам захочется купить новый смартфон. Фокус отобрал топ-5 самых интересных технологий, которые должны стать реальностью в ближайшее время.

Голографические дисплеи

3D-экраны как-то не прижились в портативной технике. Да и в секторе производства больших дисплеев и ТВ-панелей технология "не взлетела". Хотя попыток было не мало. Возможно, будущее за голографией? Визионеры предполагают, что так и будет. Скоро нас ждет интеграция голографических дисплеев и аксессуаров к ним. Голографические технологии позволят пользователям просматривать трехмерные картинки и видеоролики, по-новому взаимодействовать с персонажами игр, а так же более наглядно знакомиться с учебным материалом.

Впрочем, что-то подобное существует и сейчас. Например, некий пользователь с никнеймом new_world77877 выложил в YouTube ролик, где с помощью WebAR собрал виртуальную презентацию кроссовок Li Ning Essence 2. Выглядит футуристично и, возможно, именно такой будет реклама будущего.

[ + – ] Возможно, именно так мы будет разглядывать товары в интернет-магазинах будущего

ИИ в каждом смартфоне

В принципе, искусственный интеллект и так заложен в вашем смартфоне, если вы еще не заметили: Siri, Cortana и любимый многими "OK, Google" – все это простейшие инструменты нейросетей. Но, как говорят эксперты, нас ждет совершенствование этих технологий и тогда ваше устройство, обладающее возможностью самообучаться, будет подстраиваться именно под ваши задачи и выполнять и даже предугадывать нужные действия.

[ + – ] ИИ уже давно в каждом смартфоне, но его возможности будут эволюционировать Фото: Коллаж: Фокус

Но это все мелочи по сравнению с "умными" приложениями, которые смогут монтировать видеоролики за вас и обрабатывать фото с учетом освещения, и находящихся на них объектов. И это не предел. Как на счет того, что суперприложения станут автономной онлайн-платформой, охватывающей несколько аспектов коммерческой и личной жизни, включая финансовые и платежные операции? Эксперты утверждают, что благодаря ИИ пользователи смогут тратить меньше времени на рутинные задачи и больше — на изучение новых возможностей.

Беспроводные технологии

Казалось бы, куда уже дальше? Но эксперты не видят горизонтов. Особенно это касается сетей 5G, которые только-только начинают захватывать мир. По идее, они быстро решат проблему скоростного интернета в местах огромного скопления людей. Причем развитие этих технологий и совершенствование стандарта 5G приведет к скоростям сравнимым с качественным доступом в интернет по оптоволоконным сетям.

Беспроводные технологии – это не только связь, но и возможность зарядить свой гаджет, без привязки к кабелю. Конечно, беспроводные зарядки существуют не первый год, но эксперты намекают, что нас ждет глобальный переход на беспроводные зарядные устройства. А те смартфоны, у которых таких функций не будет — оснастят специальными чехлами с подобной функцией.

Впрочем, уже сейчас можно "заколхозить" любой смартфон под топ-модель с беспроводной зарядкой благодаря умельцам с Aliexpress, правда качество таких изделий и их безопасность под большим вопросом.

[ + – ] Специальный адаптер оснастит любой смартфон беспроводной зарядкой, но качество и безопасность под большим вопросом Фото: Скриншот

Что касается "быстрых зарядок", то на сегодня существует большая проблема в виде множества стандартов и ваш смартфон может быстро не зарядиться от "чужой" зарядки. Правда, разработчики из КНР и тут стараются решить проблему, выпуская конвергентные зарядки для Quick Charge и Power Delivery.

Удаленное управление и мониторинг здоровья

Уже сегодня с помощью смартфонов можно управлять "умным домом" из любой точки планеты, но эксперты говорят, что подобный функционал будет массовым и расшириться практически на все сферы и предметы, которые нас окружают. Речь идет об "Интернете вещей", когда вы легким движением пальца можете управлять всем, что вас окружает.

[ + – ] Вскорее мониторинг здоровья пользователя будет доступен и лечащему врачу Фото: binah.ai

Мониторинг здоровья уже активно используется любителями ЗОЖ, но с развитием цифровизации медицины каждый сможет подключиться к своему лечащему врачу, который будет иметь перед глазами все данные о вашем самочувствии, и вам не придется каждый раз рассказывать на приеме "что у вас болит" и "какое у вас обычно давление".

Живучие батареи

Крутые голографические экраны, самообучающийся ИИ и постоянный мониторинг, а так же подключение к интернету в круглосуточном режиме требуют больших энергозатрат. Пользователи и так жалуются, что их смартфоны с трудом доживают до вечера при полноценном использовании.

Эксперты заверяют, что вскоре эта проблема будет решена за счет улучшения характеристик аккумуляторных батарей. И это предсказание кажется вполне логичным, ведь на нашем сайте вы часто встречаете новости о разработках новых технологий в сфере энергосбережения, в том числе в сегменте аккумуляторных батарей.

[ + – ] Батареи смартфонов будут совершенствоваться для большей продолжительности работы устройств Фото: Соцсети

В целом, как вы могли понять, при взгляде на сегодняшние технологии и с учетом собственных потребностей все вышеперечисленное не кажется такой уж фантастикой. Так что предсказания экспертов вполне реалистичны и наверняка хотя бы часть из них будут реализованы в ближайшем будущем.

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