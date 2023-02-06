Топ 5 технологій майбутнього в смартфонах: від голографічних дисплеїв до вбудованого ШІ

Експерти Forbes розповіли про нові функції, які з'являться в смартфонів у найближче десятиліття.

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Обговорюючи смартфони, більшість обивателів нарікає, що вони в нових моделях не бачать жодних інновацій. Потужніші процесори, обсяг оперативної пам'яті та мегапікселі, що ростуть, уже нікого не вражають. Не дивно, що ринок продажів пристроїв показує падіння — стагнація світової економіки ніяк не мотивує змінювати "шило на мило" за кровно зароблені гроші. Але, як обіцяють експерти Forbes, незабаром усе кардинально зміниться, і вам захочеться купити новий смартфон. Фокус відібрав топ 5 найцікавіших технологій, які мають стати реальністю найближчим часом.

Голографічні дисплеї

3D-екрани якось не прижилися в портативній техніці. Та й у секторі виробництва великих дисплеїв і ТВ-панелей технологія "не злетіла". Хоча спроб було чимало. Можливо, майбутнє за голографією? Візіонери припускають, що так буде. Незабаром на нас чекає інтеграція голографічних дисплеїв і аксесуарів до них. Голографічні технології дозволять користувачам переглядати тривимірні картинки та відеоролики, по-новому взаємодіяти з персонажами ігор, а також наочно знайомитися з навчальним матеріалом.

Утім, щось подібне існує й зараз. Наприклад, якийсь користувач із нікнеймом new_world77877 виклав у YouTube ролик, де за допомогою WebAR зібрав віртуальну презентацію кросівок Li Ning Essence 2. Це має футуристичний вигляд, і, можливо, саме такою буде реклама майбутнього.

[ + – ] Можливо, саме так ми розглядатимемо товари в інтернет-магазинах майбутнього

ШІ в кожному смартфоні

У принципі, штучний інтелект і так закладений у вашому смартфоні, якщо ви ще не помітили: Siri, Cortana й улюблений багатьма "OK, Google" — усе це найпростіші інструменти нейромереж. Але, як кажуть експерти, на нас чекає вдосконалення цих технологій, і тоді ваш пристрій, який має можливість самонавчатися, підлаштовуватиметься саме під ваші завдання та виконуватиме й навіть передбачатиме потрібні дії.

[ + – ] ШІ уже давно в кожному смартфоні, але його можливості еволюціонуватимуть Фото: Колаж: Фокус

Але це все дрібниці в порівнянні з "розумними" додатками, які зможуть монтувати відеоролики за вас і обробляти фото з урахуванням освітлення й об'єктів, що є на них. І це не межа. Як щодо того, що супердодатки стануть автономною онлайн-платформою, яка охоплюватиме кілька аспектів комерційного й особистого життя, включаючи фінансові та платіжні операції? Експерти стверджують, що завдяки ШІ користувачі зможуть витрачати менше часу на рутинні завдання та більше на вивчення нових можливостей.

Бездротові технології

Здавалося б, куди далі? Але експерти не бачать обріїв. Особливо це стосується мереж 5G, які тільки починають захоплювати світ. За ідеєю, вони швидко вирішать проблему швидкісного інтернету в місцях величезного скупчення людей. До того ж розвиток цих технологій і вдосконалення стандарту 5G призведе до швидкостей, порівнянних із якісним доступом в інтернет за допомогою оптоволоконних мереж.

Бездротові технології — це не тільки зв'язок, але й можливість зарядити свій гаджет без прив'язки до кабелю. Звичайно, бездротові зарядки існують не перший рік, але експерти натякають, що на нас чекає глобальний перехід на бездротові зарядні пристрої. А ті смартфони, які не мають таких функцій, — оснастять спеціальними чохлами з подібною функцією.

Утім, уже зараз можна "заколгоспити" будь-який смартфон під топмодель із бездротовою зарядкою завдяки умільцям із Aliexpress, щоправда, якість таких виробів і їхня безпека під великим питанням.

[ + – ] Спеціальний адаптер оснастить будь-який смартфон бездротовою зарядкою, але якість і безпека під великим питанням Фото: Скриншот

Що стосується "швидких зарядок", то на сьогодні існує велика проблема у вигляді множини стандартів, і ваш смартфон може швидко не зарядитися від "чужої" зарядки. Щоправда, розробники з КНР і тут намагаються вирішити проблему, випускаючи конвергентні зарядки для Quick Charge і Power Delivery.

Віддалене управління та моніторинг здоров'я

Уже сьогодні за допомогою смартфонів можна керувати "розумним будинком" із будь-якої точки планети, але експерти кажуть, що подібний функціонал буде масовим і розшириться практично на всі сфери та предмети, які оточують нас. Ідеться про "інтернет речей", коли ви легким рухом пальця можете керувати всім, що вас оточує.

[ + – ] Незабаром моніторинг здоров'я користувача буде доступний і лікарю Фото: binah.ai

Моніторинг здоров'я вже активно використовується любителями ЗСЖ, але з розвитком цифровізації медицини кожен зможе підключитися до свого лікаря, який матиме перед очима всі дані про ваше самопочуття, і вам не доведеться щоразу розповідати на прийомі "що у вас болить" і "який у вас зазвичай тиск".

Живі батареї

Круті голографічні екрани, самонавчання ШІ та постійний моніторинг, а також підключення до інтернету в цілодобовому режимі вимагають великих енерговитрат. Користувачі й так скаржаться, що їхні смартфони важко доживають до вечора в разі повноцінного використання.

Експерти запевняють, що невдовзі ця проблема буде вирішена за рахунок покращення характеристик акумуляторних батарей. І цей прогноз здається цілком логічним, адже на нашому сайті ви часто зустрічаєте новини про розробки нових технологій у сфері енергозбереження, у тому числі в сегменті акумуляторних батарей.

[ + – ] Батареї смартфонів удосконалюватимуться для більшої тривалості роботи пристроїв Фото: Соцмережi

У цілому, як ви могли зрозуміти, під час погляду на сьогоднішні технології та з урахуванням власних потреб усе вищеперелічене не здається такою вже фантастикою. Отже, прогнози експертів цілком реалістичні, і, напевно, хоча б частина з них буде реалізована в найближчому майбутньому.

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