Мобильный интернет в России вернется в прошлое: его ждет эпоха скоростей 3G

Местные операторы "затыкают дыры" оставшимся оборудованием для ремонта уже установленных базовых станций.

Related video

В 2022 году телеком-операторы в России установили на 60% меньше базовых станций, чем годом ранее, отмечает издание The Moscow Times.

В связи с уходом с российского рынка главных поставщиков телеком-оборудования Nokia, Ericsson и Huawei местным операторам, которые основывали свои сети на технологиях этих компаний, приходится ремонтировать уже установленные базовые станции, разбирая на запчасти оборудование, которое удалось купить ранее. О расширении и модернизации мобильной сети речи вообще не идет.

Эксперты отмечают, что когда "ремкомплекты" закончатся, а случится это довольно быстро, то россиян ждет "путешествие в прошлое", т.е. эпоха глобального медленного мобильного интернета. А потребление мобильного трафика в Росси растет год от года, особенно вырос он во времена пандемии – аж на 80%.

Впрочем, пока что операторы видят выход в закупке б/у-оборудования ушедших фирм в дружественных странах. Но надежность сетей, построенных на таких комплектующих, вызывает большие вопросы у экспертов.

Еще одним ударом по бюджету российских телеком-операторов станет требование с 2025 года перейти полностью на отечественное "аналогов нет" телеком-оборудование, в частности системы Yadro и "Булат". Поставки, как заверяют в местном Минцифры, должны начаться уже в этом году.

Ранее Фокус писал, что у россиян начнутся проблемы и с оплатой товаров в магазинах банковскими картами. Из РФ уходит крупнейший поставщик POS-терминалов.