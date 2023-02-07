Мобільний інтернет у Росії повернеться в минуле: на нього чекає епоха швидкостей 3G

Місцеві оператори "затикають діри" обладнанням для ремонту вже встановлених базових станцій.

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У 2022 році телеком-оператори в Росії встановили на 60% менше базових станцій, ніж роком раніше, зазначає видання The Moscow Times.

У зв'язку з відходом із російського ринку головних постачальників телеком-обладнання Nokia, Ericsson і Huawei місцевим операторам, які засновували свої мережі на технологіях цих компаній, доводиться ремонтувати вже встановлені базові станції, розбираючи на запчастини обладнання, яке вдалося купити раніше. Про розширення та модернізацію мобільної мережі взагалі не йдеться.

Експерти зазначають, що коли "ремкомплекти" закінчаться, а станеться це досить швидко, то на росіян чекає "подорож у минуле", тобто епоха глобального повільного мобільного інтернету. А споживання мобільного трафіку в Росії зростає з року в рік, особливо зріс він у часи пандемії — аж на 80%.

Утім, поки що оператори бачать вихід у закупівлі вживаного обладнання фірм, що пішли, в дружніх країнах. Але надійність мереж, збудованих на таких комплектуючих, викликає великі запитання в експертів.

Ще одним ударом по бюджету російських телеком-операторів стане вимога з 2025 року перейти повністю на вітчизняне "аналогів немає" телеком-обладнання, зокрема системи Yadro та "Булат". Постачання, як запевняють у місцевому Мінцифри, мають розпочатися вже цього року.

Раніше Фокус писав, що в росіян почнуться проблеми з оплатою товарів у магазинах банківськими картками. З РФ іде найбільший постачальник POS-терміналів.