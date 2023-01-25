З РФ йде найбільший постачальник POS-терміналів, — росЗМІ

Після виходу французької компанії Ingenico російським фірмам прогнозують серйозні проблеми з обслуговуванням клієнтів.

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Французька компанія Ingenico, яка є одним із найбільших постачальників терміналів для прийому банківських карток, збирається залишити російський ринок у березні 2023 року. Про це повідомляє видання РБК із посиланням на джерела.

Журналісти стверджують, що наприкінці березня компанія залишить російський ринок та перестане підтримувати роботу POS-терміналів у країні.

Експерти стверджують, що компанія займає на російському ринку 50%, а у 2018 році поставила до РФ 1,5 млн пристроїв.

За даними російського Центробанку, в країні налічувалося близько 4 млн. POS-терміналів на кінець 2022 року. Основними замовниками Ingenico були "Сбербанк", ВТБ і "Промзв'язокбанк".

Договір зі співробітниками компанії в Росії діють до 15 лютого поточного року. За даними ЗМІ, у ТОВ "Інжеріко", яка є донькою французької компанії, призначили ліквідатора. Призначення ліквідатора показує, що компанія розпочала процес виходу з російського ринку.

Експерти зазначають, що після відходу Ingenico з ринку у російських мережах почнуться проблеми з обслуговуванням клієнтів, оскільки значна частина терміналів зможе працювати до першої поломки.

Компанія прийшла на російський ринок у 2007 році, а на її сайті у списку країн, де вона надає свої послуги, більше немає Росії.

Нагадаємо, 24 січня президент РФ Володимир Путін повідомив про дефіцит деяких медичних препаратів у російських аптеках.

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