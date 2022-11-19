"Повне відновлення": у РФ розповіли, як поранені солдати відрощують кінцівки

Як кажуть лікарі, спеціальні імпланти дозволяють заново виростити втрачені фрагменти кістки та швидко відправити військових назад на фронт.

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Росіяни заявляють, що винайшли інноваційну технологію відновлення кінцівок солдатів після важких поранень, отриманих в Україні. Про це пише агентство "РИА Новости", посилаючись на російське Міністерство оборони.

Відомство стверджує, що лікарі з Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка в Москві розробили і вже застосовують на практиці інноваційний метод 3D-моделювання імплантів, які замінюють пошкоджені ділянки кісток та навіть суглобів.

Вони дозволили кільком солдатам повністю відновити руки та ноги, щоб повернутися на війну в Україні.

Для людини, яка отримала важку травму кінцівки внаслідок потрапляння кулі або вибуху міни виготовляють індивідуальний тривимірний імплант з титану, який за формою і розміром відповідає втраченому фрагменту кістки. Його вставляють у місце поранення, а потім заповнюють кістковою тканиною, взятою з інших кісток пацієнта, трансплантованою або вирощеною за допомогою стовбурових клітин. Потім лікарі відтворюють м'язи та шкіру, повертаючи функціональність пошкодженої руки чи ноги.

"У результаті операції фактично відбувається відтворення кістки", — кажуть лікарі.

Згідно з заявою Міноборони, один з учасників експерименту втратив частину великої гомілкової кістки ноги, без якої неможливо ходити. Після операції з імплантації він швидко відновився і побажав знову вирушити на фронт, хоча зазвичай такі поранення призводять до ампутації кінцівки.

Заступник керівника госпіталю з науково-дослідної роботи Леонід Брижань підкреслив, що крім них такі операції не робить ніхто у світі. За його словами, новий метод зараз активно застосовують у госпіталі Бурденка, а в найближчому майбутньому його зможуть запозичити багато інших медичних установ у РФ.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мобілізувати навіть поранених. Згідно з документом, до армії можуть брати людей, визнаних лікарями непридатними, якщо вони самі захочуть продовжити службу за контрактом.

У Пентагоні підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули або було поранено понад 100 тис. російських військових. На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, приблизно такі ж втрати мають бути і з української сторони.