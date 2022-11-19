"Полное восстановление ": в РФ рассказали, как раненые солдаты отращивают конечности

Как говорят врачи, специальные импланты позволяют заново вырастить утраченные фрагменты кости и быстро отправить военных обратно на фронт.

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Россияне заявляют, что изобрели инновационную технологию восстановления конечностей солдат после тяжелых ранений, полученных в Украине. Об этом пишет агентство "РИА Новости", ссылаясь на российское Министерство обороны.

Ведомство утверждает, что врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве разработали и уже применяют на практике инновационный метод 3D-моделирования имплантов, заменяющих поврежденные участки костей и даже суставов.

Они позволили нескольким солдатам полностью восстановить руки и ноги, чтобы вернуться на войну в Украине.

Для человека, получившего тяжелую травму конечности в результате попадания пули или взрыва мины изготавливают индивидуальный трехмерный имплант из титана, который по форме и размеру соответствует утраченному фрагменту кости. Его вставляют в место ранения, а затем заполняют костной тканью, взятой из других костей пациента, трансплантированной или выращенной с помощью стволовых клеток. Затем врачи воссоздают мышцы и кожу, возвращая функциональность поврежденной руки или ноги.

"В результате операции фактически происходит воссоздание кости", — говорят врачи.

Согласно заявлению Минобороны, один из участников эксперимента потерял часть большой берцовой кости ноги, без которой невозможно ходить. После операции по имплантации он быстро восстановился и пожелал снова отправиться на фронт, хотя обычно такие ранения приводят к ампутации конечности.

Замруководителя госпиталя по научно-исследовательской работе Леонид Брижань подчеркнул, что кроме них такие операции не делает никто в мире. По его словам, новый метод сейчас активно применяют в госпитале Бурденко, а в ближайшем будущем его смогут перенять многие другие медицинские учреждения в РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет мобилизовать даже раненых. Согласно документу, в армию могут брать людей, признанных врачами не годными, если они сами захотят продолжить службу по контракту.

В Пентагоне подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли или были ранены более 100 тыс. российских военных. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, примерно такие же потери должны быть и с украинской стороны.