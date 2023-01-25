Из РФ уходит крупнейший поставщик POS-терминалов, — росСМИ

После ухода французской компании Ingenico российским фирмам прогнозируют серьезные проблемы с обслуживанием клиентов.

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Французская компания Ingenico, которая является одним из крупнейших поставщиков терминалов для приема банковских карт, собирается покинуть российский рынок в марте 2023 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Журналисты утверждают, что в конце марта компания покинет российский рынок и перестанет поддерживать работу POS-терминалов в стране.

Эксперты утверждают, что компания занимает на российском рынке 50%, а в 2018 году поставила В РФ 1,5 млн устройств.

По данным российского Центробанка, в стране насчитывалось около 4 млн POS-терминалов на конец 2022 года. Основными заказчиками у Ingenico были "Сбербанк", ВТБ и "Промсвязьбанк".

Контракт с сотрудниками компании в России действуют до 15 февраля текущего года. По данным СМИ, в ООО "Инжерико", которая является дочкой французской компании, назначили ликвидатора. Назначение ликвидатора указывает, что компания начала процесс выхода с российского рынка.

Эксперты отмечают, что после ухода Ingenico с рынка у российских сетей начнутся проблемы с обслуживанием клиентов, поскольку значительная часть терминалов сможет работать до первой поломки.

Компания пришла на российский рынок в 2007 году, а на ее сайте в списке стран, где она предоставляет свои услуги, больше нет России.

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