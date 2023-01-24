Не хватает: Путин признал дефицит и повышение цен на лекарства в России

По данным украинской разведки, Россия почти не производит современные медицинские препараты.

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Во вторник, 24 января президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о дефиците некоторых медицинских препаратов в российских аптеках. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

"Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам", — заявил российский президент.

При этом Владимир Путин утверждает, что в российской фармацевтической отрасли наблюдается рост производства.

"За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", — сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что 60% препаратов в российских аптеках произведены на территории РФ.

По словам президента России, на это указывают результаты выборочной проверки, проведенной в торгово-аптечных сетях страны.

О том, что в Российской Федерации образовалась нехватка медицинских препаратов Главное управление разведки Украины сообщало еще в ноябре прошлого года. Причиной дефицита стали санкции США и европейских стран, наложенные на РФ в ответ на ее военную агрессию против Украины.

По данным украинских разведчиков, из-за нехватки лекарств некоторые хирургические вмешательства в российских больницах переносятся на неопределенный срок.

В ГУР также отмечали, что Минздрав РФ выдал указ о создании неприкосновенного запаса медикаментов на четыре месяца. В ведомстве связывают это решение с тем, что РФ почти не производит современные медицинские препараты.

Еще Фокус писал о том, что некоторые раненные на войне в Украине бойцы из "группы Вагнера" проходят лечение в клинике в Санкт-Петербурге, связанной с дочерью президента РФ Марией Воронцовой. В том же медучреждении получали услуги люди из ближайшего окружения Владимира Путина.

Также мы писали о том, что 19 ноября в Минобороны РФ заявили об изобретении технологи восстановления конечностей солдат после тяжелых ранений, полученных на войне в Украине. В ведомстве утверждают, что несколько военнослужащих уже восстановили таким образом руки и ноги, чтобы вернуться на войну в Украине.