С элитой Кремля: раненые вагнеровцы лечатся в клинике, связанной с дочкой Путина (видео)
Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин показал, как его бойцы проходят реабилитацию после полученных на войне в Украине травм.
Бойцы из "группы Вагнера", получившие ранения на войне в Украине, получают медицинскую помощь в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге, связанной с дочерью президента Российский Федерации Владимира Путина Марией Воронцовой. Об этом пишет "Радио Свобода".
Журналистам удалось вычислить местонахождение медицинского учреждения благодаря видео, выложенном пресс-службой основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина. Представители СМИ отметили, что ранее клиника называлась "СОГАЗ медицина", о чем свидетельствуют идентичные интерьеры.
Сообщается, что Евгений Пригожин "навестил бойцов с тяжелыми ранениями". На видеоролике российский предприниматель разговаривает с раненым мужчиной и наблюдает за его реабилитацией при задействовании экзоскелета.
Что известно о клинике "Мой медицинский центр"
По информации журналистов "Радио Свобода", информация о лечении раненых в Украине и Сирии вагнеровцев в клинике "СОГАЗ Медицина" появилась еще в 2021 году. СМИ удалось выяснить, что в том же медучреждении получали услуги люди из ближайшего окружения Владимира Путина, среди которых его соратник Юлий Ковальчук, руководство ФСБ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие представители российской элиты.
Упомянутая клиника получила название "Мой медицинский центр" вскоре после того, как ЕС наложил санкции на АО "СОГАЗ" в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации в Украину в феврале прошлого года.
Председателем Совета директоров медицинского учреждения является Владислав Баранов, через которого клиника связана с дочерью российского президента Марией Воронцовой. Баранов и Воронцова являются акционерами компании "Номеко", стоящей за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" (ВММК) "Согаза" в Ленинградской области.
Напомним, что по словам основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина, в администрации президента РФ "огромное количество людей" с нетерпением ждет поражения России в войне в Украине.
Еще Фокус писал о том, что по данным журналистов, в бывших конспиративных квартирах КГБ, так называемых "кукушках" скрывали высланных из США российских шпионов. В одной из таких квартир некоторое время жила старшая дочь Путина Мария Воронцова.