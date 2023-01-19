З елітою Кремля: поранені вагнерівці лікуються в клініці, пов'язаній із донькою Путіна (відео)

Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин показав, як його бійці проходять реабілітацію після травм, отриманих на війні в Україні.

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Бійці з "групи Вагнера", які отримали поранення на війні в Україні, отримують медичну допомогу в клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі, пов'язаною з дочкою президента Російської Федерації Володимира Путіна Марією Воронцовою. Про це пише "Радіо Свобода".

Журналістам вдалося вирахувати місцезнаходження медичного закладу завдяки відео, викладеному пресслужбою засновника "групи Вагнера" Євгена Пригожина. Представники ЗМІ зазначили, що раніше клініка називалася "СОГАЗ медицина", про що свідчать ідентичні інтер'єри.

Повідомляється, що Євген Пригожин "відвідав бійців із тяжкими пораненнями". На відеоролику російський підприємець розмовляє з пораненим чоловіком і спостерігає за його реабілітацією з застосуванням екзоскелету.

[ + – ] Пригожин у клініці "Мій медичний центр"

Що відомо про клініку "Мій медичний центр"

За інформацією журналістів "Радіо Свобода", інформація про лікування поранених в Україні та Сирії вагнерівців у клініці "СОГАЗ Медицина" з'явилася ще 2021 року. ЗМІ вдалося з'ясувати, що у тій самій медустанові отримували послуги люди з найближчого оточення Володимира Путіна, серед яких його соратник Юлій Ковальчук, керівництво ФСБ, речник Ради Федерації Валентина Матвієнко та інші представники російської еліти.

Згадана клініка отримала назву "Мій медичний центр" невдовзі після того, як ЄС наклав санкції на АТ "СОГАЗ" у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну у лютому минулого року.

Головою Ради директорів медичної установи є Владислав Баранов, через якого клініка пов'язана із дочкою російського президента Марією Воронцовою. Баранов та Воронцова є акціонерами компанії "Номеко", що стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" (ВММК) "Согаза" в Ленінградській області.

Нагадаємо, що за словами засновника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, в адміністрації президента РФ "величезна кількість людей" з нетерпінням чекає на поразку Росії у війні в Україні.

Ще Фокус писав про те, що за даними журналістів, у колишніх конспіративних квартирах КДБ, так званих "кукушках" приховували висланих із США російських шпигунів. В одній із таких квартир якийсь час жила старша дочка Путіна Марія Воронцова.