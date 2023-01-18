В адміністрації Путіна більшість чекає якнайшвидшої поразки Росії у війні, — Пригожин

За словами керівника "групи Вагнера", величезна кількість чиновників Кремля мислять лише про те, щоб якнайшвидше Росія програла війну, і щоб американці прийшли "і відрегулювали нас".

Related video

Напруженість між кремлівською адміністрацією та куратором "групи Вагнера" Євгеном Пригожиним, зважаючи на все, зберігається. 18 січня він заявив, що в адміністрації президента РФ "величезна кількість людей" з нетерпінням чекає на поразку Росії у війні в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал "Пресслужба Пригожина".

На тлі війни в Україні Пригожин стає дедалі помітнішою фігурою у російському істеблішменті. В одній зі своїх публічних заяв він висловився з критикою на адресу кремлівської адміністрації через те, що YouTube в Росії досі не заблокований, пояснивши, що тому є низка причин.

"Перша і головна причина — у нас сьогодні на Старій площі в Адміністрації президента величезна кількість людей, які мислять лише про одне — скоріше Росія програла б війну, скоріше б американці прийшли і відрегулювали нас", — йдеться в публікації.

Після масштабного вторгнення в Україну російських військ у РФ почали застосовувати репресивні заходи щодо іноземних ЗМІ та соцмереж, щоб контролювати інформаційний простір.

Засновник "ПВК" заявив, що 40% відеоматеріалів, опублікованих на глобальному відеохостингу, "політизовані та направлені проти РФ". Однак підтверджень тому він не навів.

Противників блокування відеохостингу Пригожин назвав зрадниками свого народу і країни, які живуть, відпочивають, а також виховують дітей за кордоном.

Висловлювання засновника "ПВК" про війну в Україні звучать все різкіше на адресу Міноборони РФ. Зважаючи на все, Пригожин позиціонує себе як опозиція нинішньому військовому керівництву.

Ще одним свідченням цього було те, що Міноборони РФ заявило про захоплення міста Соледар, не згадавши при цьому про найманців "групи Вагнера", які брали участь у штурмі.

Пригожин назвав це спробою мінімізувати роль його групи.

Нагадаємо, що, за оцінками британського аналітика Майкла Кларка, "схоже", що ЗС РФ захопили Соледар ціною 15 тисяч "вагнерівців", пораненими або вбитими.

Після загибелі глави МВС України Дениса Монастирського у середу, 18 січня, Фокус розбирався у тому, скільки замахів пережили топчиновники України після початку масштабної війни з РФ.