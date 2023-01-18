В администрации Путина многие ждут скорейшего поражения России в войне, — Пригожин

По словам руководителя "группы Вагнера", огромное количество чиновников Кремля мыслят только о том, чтобы поскорее Россия проиграла войну, и чтобы бы американцы пришли "и отрегулировали нас".

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Напряженность между кремлевской администрацией и куратором "группы Вагнера" Евгением Пригожиным, судя по всему, сохраняется. 18 января он заявил, что в администрации президента РФ "огромное количество людей" с нетерпением ждет поражения России в войне в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина".

На фоне войны в Украине Пригожин становится все более заметной фигурой в российском истеблишменте. В одном из своих публичных заявлений он высказался с критикой в адрес кремлевской администрации из-за того, что YouTube в России до сих пор не заблокирован, объяснив, что тому есть ряд причин.

"Первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас", — говорится в публикации.

После масштабного вторжения в Украину российских войск в РФ стали применять репрессивные меры в отношении иностранных СМИ и соцсетей, чтобы контролировать информационное пространство.

Основатель "ЧВК" заявил, что 40% видеоматериалов, опубликованных на глобальном видеохостинге, "политизированы и направлены против РФ". Однако подтверждений тому он не привел.

Противников блокировки видеохостинга Пригожин назвал предателями своего народа и страны, которые живут, отдыхают, а также воспитывают детей за границей.

Высказывания основателя "ЧВК" о войне в Украине звучат все резче в адрес Минобороны РФ. Судя по всему, Пригожин позиционирует себя в качестве оппозиции нынешнему военному руководству.

Очередным свидетельством этого было то, что Минобороны РФ заявило о захвате города Соледар, не упомянув при этом о наемниках "группы Вагнера", которые участвовали в штурме.

Пригожин назвал это попыткой минимизировать роль его группы.

Напомним, что, по оценкам британского аналитика Майкла Кларка, "похоже", что ВС РФ захватили Соледар ценой в 15 тысяч "вагнеровцев", раненными или убитыми.

После гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского в среду, 18 января, Фокус разбирался в том, сколько покушений пережили топ-чиновники Украины после начала масштабной войны с РФ.